SÁBADO reforça liderança nas vendas digitais e em papel

O mês de Abril de 2019 foi histórico para a SÁBADO. Foi nesse período que se registou a maior diferença de sempre nas vendas em banca em relação à Visão, com a publicação do grupo Cofina a vender mais 7.266 exemplares do que a sua concorrente directa: 22.352 exemplares para a SÁBADO e 15.086 para a Visão, de acordo com os dados da Associação Portuguesa para o Controlo da Tiragem (APCT), divulgados esta quarta-feira, 28 de agosto.

De resto, em todos os primeiros seis meses do ano, a SÁBADO liderou de forma avassaladora nas vendas em banca, com mais 3.381 exemplares em janeiro, mais 6.124 em fevereiro, mais 1.400 em março, mais 7.266 em abril, mais 3.098 em maio, e mais 4.466 em junho. No total das vendas em banca, a SÁBADO atingiu nos primeiros seis meses uma média de vendas de 20.176 revistas, contra os 14.830 da Visão.

Na circulação paga digital, a SÁBADO continuou a liderar, registando nos dois primeiros dois meses do ano mais do dobro da visão. Mês a mês, a SÁBADO registou em janeiro 2.024 edições digitais pagas (contra 959 da Visão), em fevereiro foram 2.102 (contra 956), em março 2.025 (face a 1.090), em abril 1.892 (contra 1.098), em maio 1.847 (perante 1.119) e em junho 1.937 (contra 1.117). No total da circulação digital paga, nos primeiros seis meses a SÁBADO registou uma média de 1.970 edições, enquanto a Visão se ficou pelas 1.055.

Na circulação total paga (que engloba online, banca, assinaturas e vendas em bloco), onde a Visão tem liderado devido ao seu grande número de assinantes (20 mil), a SÁBADO também está na frente neste primeiro semestre de 2019, com um total de 38.477 revistas, contra 37.637 da Visão. Aliás, a SÁBADO ficou à frente da concorrente em três meses, sendo que em abril essa diferença foi de mais 3.498 exemplares, em fevereiro de mais 2.999 e em junho de mais 667. Já as vitórias da Visão foram menos contundentes, com mais 1.803 exemplares em março, mais 1.037 em maio e mais 19 em janeiro.

A nível nacional, o jornal Correio da Manhã continua líder do mercado, com uma média de 72.961 exemplares vendidos diariamente em banca no primeiro semestre do ano. Muito à frente dos outros jornais, sendo que o Expresso ficou-se pelos 52.787 exemplares, o Jornal de Notícias chegou aos 31.445 e o Público aos 13.726. Quanto ao Diário de Notícias, que entretanto passou a semanário, tem uma média de 3.905 exemplares por edição.

Nos desportivos, o jornal Record continua na frente, com uma média de 27.578 jornais vendidos diariamente na banca, deixando a larga distância O Jogo (9.822 exemplares). De referir que A Bola não é auditada pela APCT.

Quanto às outras publicações do grupo Cofina, de que a SÁBADO faz parte, a TV Guia vendeu no primeiro semestre de 2019 uma média de 45.761 revistas em banca, a Máxima chegou às 9.309 revistas e o Jornal de Negócio atingiu 1.196 exemplares.