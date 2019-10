Uma mãe sueca foi detida em Espanha por criar vídeos de conteúdo pedófilo com as próprias filhas e os vender online. A mulher, de 35 anos, cometeu os crimes quando as filhas tinham oito e 14 anos. A mulher foi considerada culpada de abusar sexualmente das filhas, produzir conteúdos pedófilos e vendê-los na Internet. A Guardia Civil espanhola partilhou o vídeo da detenção esta quarta-feira.

A mulher foi detida em Málaga na sequência de uma operação conjunta da Polícia da Suécia e da Guardia Civil de Espanha.

Esta detida é entre várias mulheres descobertas pelos agentes suecos que usavam menores das suas famílias para produzir conteúdos pedófilos. Duas tinham sido presas, mas a terceira fugiu com quatro dos cinco filhos, o que levou a uma busca internacional. A fuga motivou a operação Kasino, que culminou na detenção.

Antes de Espanha, a fugitiva passou por Malta. Foi encontrada depois de uma imagem partilhada por uma das filhas nas redes sociais ser analisada. As autoridades fizeram buscas à casa e detetaram provas em como a mulher tinha abusado das duas meninas.

A criminosa foi extraditada para a Suécia e condenada a seis anos de prisão. Antes de serem levadas para casas de acolhimento na Suécia, as filhas ficaram ao cuidado dos serviços sociais espanhóis.

Além das três mulheres detidas, a operação Kasino levou à detenção de três homens que compraram os vídeos.