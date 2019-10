A estreia da nova criação de Olga Roriz dá-se em semana de Halloween mas, embora intitulada Autópsia, não consta que se vislumbrem cadáveres no palco do São Luiz, em Lisboa, de 1 a 3 de novembro. Inspirada pela terminologia da Grécia Antiga - onde "autópsia" deriva de "visão de si própria" -, a coreógrafa de 64 anos partiu de uma introspeção sobre o tempo que vivemos - e "o modo como estou na minha vida, a realidade de há quatro anos ter deixado de dançar e a clivagem que isso causou e que mudou a minha forma de pensar", explica à- para criar uma peça para seis bailarinos: André de Campos, Beatriz Dias, Bruno Alves, Catarina Câmara, Marta Lobato Faria e Yonel Serrano.O espetáculo é todo movimento. Um movimento contínuo "que envolveu uma pesquisa enorme atrás dessa introspeção como nunca antes tinha acontecido com um espetáculo meu". Os corpos quase não se olham, não se tocam. Movimentam-se ao som das atmosferas eletrónicas, por vezes experimentais, de Acid Arab, Christian Fennesz, Jóhann Jóhannsson ou Ben Frost. Sons não recomendados a duros de ouvido, mas que se adequam ao que Olga Roriz quer transmitir: "Não é a felicidade que me interessa pôr em palco, mas o que me perturba, e isto é uma das minhas perturbações."A ideia fulcral, explica, é encontrar uma dança que salve o mundo - de quem ou do quê, e se o perigo é político, social ou ambiental, é algo que fica em aberto e que caberá a cada um na plateia decidir. Entre janeiro e maio de 2020, Autópsia vai em digressão: passa por Viana do Castelo, Almada, Águeda, Leiria e Vila Real.Teatro São Luiz, Lisboa• De 1 a 3/11• 6.ª e sáb., 21h; dom., 17h30€12 a 15 (com descontos)