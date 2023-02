Reportagem: “Se os stores trabalham muito têm de ganhar muito”

São talvez os mais interessados no assunto, mas ainda ninguém os tinha ouvido. A SÁBADO quis saber o que é que as crianças do 1º e do 2º ciclo sabem sobre a greve dos professores. Apolo Lourenço não tem dúvidas: deviam ter uma recompensa melhor por “aturar pirralhos”.

Com apenas 8 anos, Carminho Fernandes já sabe explicar que os professores reclamam por “uma escola melhor”. Considera que está em causa “uma coisa importante”. Apolo Lourenço, de 12, pediu ao pai para lhe explicar a greve, sabe que estão em causa os salários e acredita que as pessoas que lhe dão aulas deviam ganhar na medida do que trabalham. Apesar de ainda serem muito novos, já têm os dois a noção do que significam as faltas consecutivas dos seus professores. Ou aquelas manifestações ruidosas à porta da escola.