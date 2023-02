Eles são loucos por camisolas

É algures na cidade de Lisboa, num armazém de que não revela a ninguém a localização, que David Santos guarda a sua coleção de cinco mil camisolas de jogadores de futebol. Esta preciosidade, que reúne desde os 17 anos, vale mais de 250 mil euros. Hoje com 43 anos, este trabalhador do setor dos transportes tem camisolas de quase todos os países: são 50 da República Checa, 120 da Ucrânia, mas nenhuma dos três clubes portugueses mais conhecidos – Sporting, Benfica e FC Porto. Porquê? A razão é simples: acha que não se deve sobrevalorizar os maiores clubes em detrimento dos mais pequenos. Por isso, aposta apenas nestes. Explica: “Em Portugal, 99% da população é do Benfica, Sporting ou FC Porto, por isso o foco é apenas nesses clubes e os restantes são esquecidos.”