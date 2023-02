Professores de Oeiras chamados à PSP por causa de cordão humano

Margarida Gil Moreira é professora na escola EB 2,3 Conde de Oeiras e, no dia 16 de janeiro, foi quem deu a cara pelo seu estabelecimento para a realização do cordão humano que juntou os docentes das escolas Conde de Oeiras, Quinta do Marquês, Joaquim de Barros e Aquilino Ribeiro. Agora os envolvidos foram contactados pela PSP devido a uma queixa feita ao Ministério Público.