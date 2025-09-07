Regresso à rotina. Como manter a motivação?

“Definir objetivos e cuidar do corpo e da mente” são estratégias importantes para manter a motivação, refere Paula Delgado, especialista internacional em bem-estar e felicidade no trabalho.

O mês de setembro é sinónimo de regresso à rotina e ao trabalho, mas encontrar motivação nesta altura do ano nem sempre é tarefa fácil. Para Paula Delgado, formadora e especialista em bem-estar e felicidade no trabalho, a resposta está na forma como encaramos este regresso. Por essa razão, salienta a importância do patamar em que colocamos o trabalho: emprego, carreira ou vocação. “Este último implica que seja atribuído valor e significado àquilo que fazemos, o que vai resultar numa maior motivação".



DR

Para isso, a especialista convida a responder a questões como: "Sinto que estou a impactar vidas?” e “Porque motivo realizo o meu trabalho?”. Mas será que é possível encontrar significado em todas as profissões? “É possível, sendo que em algumas é mais desafiante e também há uma questão importante que é o salário base.”

A especialista explica que dificilmente encontramos felicidade se o salário que recebemos não for suficiente para enfrentar as nossas responsabilidades. Por outro lado, faz notar que depois de atingido esse patamar, há outros valores que pesam e define-os como “salário emocional”: o tempo livre para nos dedicarmos a hobbies e uma boa relação com os colegas de trabalho são alguns dos exemplos.



A especialista Paula Delgado

“Há jovens que ficam muito tempo na mesma empresa porque valorizam o que recebem de salário emocional”, refere a especialista, que também salienta aqui o papel dos líderes. “As empresas têm que conseguir mostrar às pessoas de que forma é que elas contribuem para um bem maior e para um mundo melhor.”

Para transformar o regresso das férias num momento de crescimento e motivação, Paula Delgado enumera sete ações: definir objetivos, reorganizar a agenda, celebrar pequenas vitórias, cuidar do corpo e da mente, criar rituais de reentrada e trazer um pouco das férias para a rotina. Sobre esta última ação, refere que é importante manter hábitos que criámos nas férias, como por exemplo, caminhar ou ler. Ainda que num ambiente diferente, "é uma de forma de adicionar leveza à rotina".

Além disso, refere que "trazer uma fotografia na mala ou na carteira de um momento onde fomos felizes também pode ajudar a manter a motivação e o compromisso". E por outro lado chama a atenção para os momentos de convívio e desabafo com pessoas próximas, que também desempenham um papel crucial.

E o que devemos evitar? Em ambiente administrativos, por exemplo, "é comum chegarmos e vermos uma caixa cheia de emails. Um dos maiores erros é perdermo-nos na gestão desse tempo". Por essa razão, "devemos definir o que é prioritário naquele momento e perceber se há coisas que podemos responder mais tarde".

Para concluir, a especialista salienta a importância de aproveitar antes de regressar ao trabalho para fazer uma reflexão. "Mesmo quando existe vontade de procurar outro emprego há que preparar o caminho para isso" e "nunca sair sem uma estratégia ou um plano de ação".