Reciclagem de plástico é eficaz? Peritos portugueses dividem-se

Para quem vai regularmente ao ecoponto depositar plásticos usados, lança-se agora a dúvida: valerá a pena reciclá-los? Um novo relatório do Centro para a Integridade Climática, nos Estados Unidos (EUA), divulgado na quinta-feira (dia 15), responde logo no título "A Fraude da Reciclagem de Plástico". Revela que a indústria sabe há mais de três décadas que não é uma solução economicamente viável para gerir estes resíduos com aditivos tóxicos. Isto porque na sua maioria não podem ser reutilizados e o custo de reciclagem é mais elevado do que a produção de plástico virgem.