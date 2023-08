Rapaz de 13 anos sobrevive a queda de 30 metros no Grande Canyon

Wyatt Kauttman, um rapaz de 13 anos da Dakota do Norte, sobreviveu a uma queda de 30 metros na margem Norte do Grande Canyon durante uma viagem de família.







REUTERS/Jim Urquhart

As equipas de emergência demoraram cerca de duas horas para resgatar o jovem após ter escorregado de um penhasco na terça-feira, dia 8. Wyatt caiu 30 metros no trilho de Bright Angel Point.O resgate foi feito com recurso a uma corda até um trilho íngreme e estreito, onde a equipa de busca e salvamento do Serviço Nacional de Parques elevou o rapaz em segurança até à margem.

Wyatt Kauttman foi transportado de helicóptero até um hospital em Las Vegas para o tratamento de nove vértebras partidas, uma rutura no baço, colapso pulmonar, uma concussão cerebral, uma mão partida e dedo deslocado.

"Estava junto ao precipício e estava a sair do caminho para que outras pessoas pudessem tirar uma fotografia", disse o jovem à estação de televisão americana Phoenix KPNX. "Agachei-me e estava a agarrar-me a uma pedra, só tinha uma mão agarrada a ela, não estava a agarrar muito bem, estava a puxar-me para trás. Perdi o controlo e comecei a cair para trás", acrescentou.

As equipas de resgate tiveram de descer o penhasco com uma corda para tirar o rapaz ferido do desfiladeiro num cesto. "Só me lembro de acordar por momentos e estar na parte de trás de uma ambulância e de um helicóptero, entrar num avião e chegar aqui", mencionou o Wyatt.

O pai de Wyatt, Brian Kauffaman, estava na Dakota do Norte quando soube da queda e do resgate do seu filho.





"Estamos extremamente gratos pelo trabalho de toda a gente, duas horas é uma eternidade numa situação como esta", disse Brian Kauffaman. Segundo o pai, Wyatt e a mãe estavam numa viagem a visitarem parques nacionais quando ocorreu o incidente.

Wyatt teve alta do hospital no sábado, dia 12, e está a fazer a viagem para casa. Espera-se que o jovem e a mãe cheguem a Casselton, na Dakota do Norte, na terça-feira. "Temos sorte de levar o nosso filho para casa num carro, no banco da frente, em vez de numa caixa", disse Brian Kauffman à KPNX.