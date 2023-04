Quase metade dos espanhóis concorda em ter vários parceiros amorosos

Partilhar as tarefas domésticas, ter relações sexuais satisfatórias e ter independência económica foram considerados os aspetos mais relevantes a considerar no início de uma relação.

Quase metade dos espanhóis (47,6%) considera que é possível manter-se duas ou mais relações afetivo-sexuais ao mesmo tempo, revelam os dados avançados pela terceira parte do inquérito do Centro de Investigação Sociológica (CIS) sobre as relações sexuais e afetivas após a pandemia, divulgado esta quarta-feira, 12.







Existe uma percentagem um pouco mais baixa, de 41,4%, que considera que é possível que um casal concorde em ter relações sexuais com outras pessoas sem que exista um vínculo sentimental.O questionário foi respondido por 2.491 pessoas a partir dos 18 anos e também indica que 78,5% dos inquiridos diz estar de acordo ou muito de acordo com a afirmação: "Se se ama verdadeiramente, é-se fiel ao parceiro para sempre".A maioria dos inquiridos referem ser muito apegados emocionalmente aos seus parceiros e sete em cada dez que o "amor verdadeiro pode tudo".Cerca de 75% dos inquiridos estão numa relação, 82,1% destes têm uma relação com mais de quatro anos e 81,7% coabita com o seu parceiro. Ainda assim 66,4% admite concordar que um casal pode "manter uma relação afetiva sem morar junto para preservar a sua independência".Partilhar as tarefas domésticas, ter relações sexuais satisfatórias e ter independência económica foram considerados os aspetos mais relevantes a considerar no início de uma relação. Já ter menos dinheiro e ser menos atraente foram os aspetos considerados menos importantes pelos inquiridos.80% dos espanhóis afirma recusar-se a ter um parceiro que "não se envolva nas tarefas domésticas".