100 Maneiras: O novo restaurante do chef Ljubomir

Em 2014, Ljubomir Stanisic tomou conta do número 39 da Rua do Teixeira, em Lisboa, com o intuito de ali abrir o restaurante com que sempre sonhou. O parto aconteceu esta quinta-feira, 28 de Fevereiro. Aacompanhou tudo de perto e em exclusivo.Na edição impressa descrevemos os preparativos, ao longo dos últimos quatro anos, desde a compra do fogão à abertura das portas. Aqui publicamos o vídeo que documenta as derradeiras horas, antes de chegarem os primeiros clientes.