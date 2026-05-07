Q’orianka Kilcher acusa James Cameron de usar o seu rosto para criar Neytiri em "Avatar"

A atriz apresentou uma queixa contra a Walt Disney e Cameron, alegando que uma imagem sua foi usada para criar a personagem interpretada por Zoe Saldaña na saga "Avatar".

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Conhecida por interpretar Pocahontas no filme O Novo Mundo (2009) e Angela Blue Thunder na série Yellowstone (2020), Q’orianka Kilcher interpôs esta terça-feira uma ação em tribunal contra James Cameron, realizador, argumentista, produtor e editor de todos os filmes da saga Avatar, que até agora conta com três longas-metragens estreadas e mais duas a caminho (agendadas para 2029 e 2031). De acordo com o processo, avança a revista People, Cameron terá utilizado a imagem de Kilcher com apenas 14 anos, a partir de uma cena no filme O Novo Mundo (2005), como base para a metade inferior das feições da personagem Neytiri, interpretada por Zoe Saldaña nos três filmes Avatar.



Q’orianka Kilcher processa James Cameron por usar a sua imagem em "Avatar" sem autorização Jordan Strauss/Invision/AP

Kilcher alega que nunca consentiu o uso da sua imagem em Avatar, reforçando a sua defesa com o facto de ser menor na "altura da captura inicial" e que "nenhum dos pais ou tutores tinha conhecimento – muito menos autorizaria – tal utilização". A atriz revela que conheceu Cameron num evento de beneficência em 2010, alguns meses após a estreia do primeiro Avatar, e que o realizador lhe terá oferecido uma obra de arte emoldurada que ela acreditava ser um esboço original e único da personagem Neytiri, desenhado e assinado por James Cameron. Anexado ao esboço estaria um bilhete escrito por Cameron que dizia: "A tua beleza foi a minha inspiração inicial para Neytiri. Uma pena que estivesses a filmar outro filme. Fica para a próxima."

A suspeita ganhou força quando, em 2025, a atriz tomou conhecimento de uma entrevista onde James Cameron revelou que a fonte para a personagem de Avatar foi "uma fotografia que saiu no Los Angeles Times como parte da promoção de O Novo Mundo. "Há uma jovem atriz chamada Q'orianka Kilcher que interpretou Pocahontas em O Novo Mundo. Portanto, este é realmente o seu rosto, a parte inferior. Ela tinha um rosto muito interessante".

A queixa de Kilcher procura uma indemnização por danos materiais e morais, o ressarcimento dos lucros obtidos com os filmes Avatar, a proibição da utilização da personagem Neytiri no futuro e que James Cameron e a Disney sejam obrigados a "emitir uma declaração pública ou um aviso corretivo reconhecendo as contribuições da autora e corrigindo quaisquer declarações falsas ou enganosas sobre a mesma", cita a People, que teve acesso ao processo.