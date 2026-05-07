Corpo encontrado dentro de crocodilo na África do Sul é de empresário português

Gabriel Batista, de 59 anos, tinha sido arrastado pela subida das águas do rio Komati. Anel confirmou a identidade.

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Homem encontrado dentro de barriga de crocodilo na África do Sul era empresário português desaparecido há uma semana. Identidade foi confirmada graças a anel encontrado no interior do réptil.

A carregar o vídeo ... Polícia e crocodilo içados de helicóptero durante operação para recuperar restos mortais de empresário na África do Sul

De acordo com as autoridades sul-africanas, Gabriel Batista era proprietário de um hotel na região de Komatipoort e, durante o fim de semana, tentou atravessar uma ponte semi-submersa devido a fortes chuvas ao volante de uma carrinha, mas a viatura foi arrastada pela forte corrente. O empresário acabou por ser comido por um crocodilo com mais de 500 quilos.

A Polícia efetuou buscas nos dias seguintes, mas o homem não foi encontrado. Até que na segunda-feira um crocodilo gigante foi encontrado a descansar numa pequena ilha. A barriga inchada levantou suspeitas aos investigadores e aos veterinários já que indicava que se tinha alimentado recentemente. O crocodilo foi retirado de helicóptero (sedado) e levado para terra firme.

No interior do abdómen do crocodilo foram encontrados restos humanos, no caso braços, pernas e parte do torso, segundo o capitão Joey Potgieter. De acordo com o responsável da polícia sul africana havia ainda seis pares de sapatos na barriga do crocodilo.

Os testes de ADN ainda estão por concluir, mas um anel encontrado no interior do animal levou as autoridades a confirmar que se tratava de Gabriel Batista, de 59 anos.

De acordo com o Jornal da Madeira, o empresário é natural da freguesia de Serra de Água, mas residia na África do Sul desde 1975, depois de os pais deixarem Moçambique.