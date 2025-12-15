Sábado – Pense por si

GPS

"Avatar: Fogo e Cinzas". Bem-vindos de volta a Pandora

James Cameron regressa à saga "blockbuster" com um novo filme que procurou ir "ao coração e alma das persoangens". Estreia esta quarta-feira, 17.

Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas GPS
Nuno Miguel Guedes 15 de dezembro de 2025 às 18:00
Este é o terceiro filme da saga 'Avatar'
Este é o terceiro filme da saga "Avatar" 20th Century Studios

O dia 18 de Dezembro de 2009 viu nascer um gigante: esta foi a data de estreia de Avatar, do realizador James Cameron. A partir daqui tudo é história: Avatar é ainda hoje o filme de maior receita de todos os tempos (se descontada a inflação no preço dos bilhetes até aos dias de hoje); multiplicou-se em videojogos, atrações de parques temáticos e merchandising sortido. Para além disso deu origem a uma das mais bem sucedidas franquias cinematográficas de que este Avatar: Fogo e Cinzas é o mais recente capítulo – o terceiro de uma série de cinco. Este novo filme foi de resto rodado em simultâneo com o seu antecessor, Avatar: O Caminho da Água (2022), apoiado num colossal orçamento de 400 milhões de dólares, número recorde.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

"Avatar: Fogo e Cinzas". Bem-vindos de volta a Pandora