"Avatar: Fogo e Cinzas". Bem-vindos de volta a Pandora

O dia 18 de Dezembro de 2009 viu nascer um gigante: esta foi a data de estreia de Avatar, do realizador James Cameron. A partir daqui tudo é história: Avatar é ainda hoje o filme de maior receita de todos os tempos (se descontada a inflação no preço dos bilhetes até aos dias de hoje); multiplicou-se em videojogos, atrações de parques temáticos e merchandising sortido. Para além disso deu origem a uma das mais bem sucedidas franquias cinematográficas de que este Avatar: Fogo e Cinzas é o mais recente capítulo – o terceiro de uma série de cinco. Este novo filme foi de resto rodado em simultâneo com o seu antecessor, Avatar: O Caminho da Água (2022), apoiado num colossal orçamento de 400 milhões de dólares, número recorde.