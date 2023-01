Produtor espanhol acusado de agressão sexual durante os Feroz Awards

No sábado, a cidade de Saragoça recebeu a 10ª edição dos Feroz Awards, para premiar o que de melhor se fez no ano passado na indústria cinematográfica e televisiva em Espanha. A gala correu como esperado, já a festa que se seguiu ficou manchada por uma série de alegados crimes.







Depois da cerimónia de entrega de prémios, entre as quatro e as seis da manhã, o produtor Javier Pérez Santana foi acusado de agressão sexual pela atriz Carmen Jedet Izquierdo que denunciou que o produtor lhe tinha "tocado no peito" sem autorização. A polícia foi chamada ao Espacio Ebro, local onde decorria o evento, e deteve o homem de 55 anos.Na esquadra acabaram por ser recolhidos os depoimentos de duas alegadas vítimas – a atriz Jedet e de um homem que inicialmente permaneceu anónimo – tendo o produtor de aguardar até à manhã seguinte para ser ouvido por um juiz. Mas mais tarde, o crítico de televisão Bob Pop, afirmou no programa de rádio Hoy por Hoy que tinha sido ele a segunda vítima de Santana."Estava a conversar com algumas pessoas e ele veio umas três vezes tentar beijar-me a boca sem a minha permissão. Tentei fugir dele o mais possível, mas a verdade é que nunca me ocorreu que o pudesse denunciar. Pensei apenas que era mais um bêbado nojento como os que há em todas as festas e aguentei", começou por explicar.Porém, Bob Pop refere que quando soube da denúncia da atriz Jedet, percebeu que tinha sido vítima de um caso de assédio sexual que era injustificável e que deveria ser reportado.Javier Pérez Santana acabou por sair em liberdade, mas o caso encontra-se nas mãos da justiça. O produtor tinha sido convidado para o evento na sequência da nomeação pelo filme Mi vacío y yo, que relata a história de uma jovem diagnosticada com disforia de género.A Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) já se pronunciou sobre o incidente em comunicado referindo que, caso se comprovem as acusações, os "autores deste infeliz acontecimento serão banidos dos prémios e de todas as atividades organizadas pela AICE". Ainda assim reforçaram a "rápida atuação da equipa de segurança" que prontamente "separou agressor e vítimas".Já nas redes sociais, o presidente da região de Aragón, Javier Lambán, manifestou "total apoio às vítimas" e exigiu "explicações à organização" do evento. Enquanto o realizador Adrián Silvestre – que acompanhou o produtor ao evento por ser realizador do mesmo filme – quis desvincular-se do incidente, garantindo que "não presenciou os factos" em causa, que apenas tomou conhecimento dos mesmos "no dia seguinte através da imprensa".Em Espanha, este caso tem vindo a reforçar a importância da lei conhecida como "só sim é sim" que determina que qualquer tipo de contacto sexual que seja feito sem consentimento é considerado crime.