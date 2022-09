Os filmes gay do Queer estão de volta a Lisboa

Fogo-Fátuo, de João Pedro Rodrigues, e Esther Newton Made Me Gay, de Jean Carlomusto, os títulos de abertura e encerramento, são dos filmes mais fortes desta 26.ª edição do festival Queer Lisboa, de regresso ao Cinema São Jorge entre 16 e 24 de setembro. Mas são também de destacar as projeções dos mais recentes filmes de Alain Guiraudie, Catherine Corsini, Yann Gonzalez, Leonardo Brzezicki ou Sébastien Lifshitz, assim como a longa-metragem paquistanesa Joyland, duplamente premiada na mais recente edição do Festival de Cannes. O festival exibe ainda, em Sessão Especial, a estreia do mais recente filme do realizador argentino Marco Berger, Los Agitadores, uma reflexão brutal sobre a masculinidade tóxica.