Sábado – Pense por si

Violência Doméstica

Registadas 25.327 ocorrências de violência doméstica, o valor mais alto dos últimos sete anos

Lusa 16:35
Foram registados cinco homicídios em contexto de violência doméstica.

A GNR e a PSP registaram, nos primeiros nove meses deste ano, 25.327 ocorrências de violência doméstica, o valor mais elevado dos últimos sete anos, à data de 30 de setembro, segundo dados da CIG.

De acordo com o portal da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), consultado hoje pela Lusa, entre 01 de julho e 30 de setembro, as forças de segurança contabilizaram 10.558 situações.

No mesmo período, foram registados cinco homicídios em contexto de violência doméstica, elevando para 18 o número de mortos este ano, dos quais 16 eram mulheres e dois homens.

Investigação
