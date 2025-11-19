Registadas 25.327 ocorrências de violência doméstica, o valor mais alto dos últimos sete anos

Foram registados cinco homicídios em contexto de violência doméstica.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A GNR e a PSP registaram, nos primeiros nove meses deste ano, 25.327 ocorrências de violência doméstica, o valor mais elevado dos últimos sete anos, à data de 30 de setembro, segundo dados da CIG.



A violência doméstica atinge recordes, com 25.327 ocorrências registadas pela GNR e PSP até setembro Gettyimages, Prostock Studio

De acordo com o portal da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), consultado hoje pela Lusa, entre 01 de julho e 30 de setembro, as forças de segurança contabilizaram 10.558 situações.

No mesmo período, foram registados cinco homicídios em contexto de violência doméstica, elevando para 18 o número de mortos este ano, dos quais 16 eram mulheres e dois homens.