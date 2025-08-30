Sábado – Pense por si

Portugal

Violência doméstica: Quase 300 casos registados pela PSP numa semana

Lusa 13:01
Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
As mais lidas

A PSP destaca também 251 detenções por crimes rodoviários, 42 por crimes contra a propriedade , 11 por imigração ilegal e 49 por tráfico de estupefacientes

A PSP registou 297 casos de violência doméstica em todo o país na última semana, tendo sido detidos cinco suspeitos da prática daquele crime, foi hoje divulgado.

Este dado é sublinhado no balanço da atividade operacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) entre 23 e 29 de agosto, semana em que um caso de violência doméstica ocorrido no Machico, ilha da Madeira, ganhou dimensão, devido à divulgação das imagens das agressões, captadas por câmaras de vigilância.

O suspeito destas agressões, de 35 anos, ficou em prisão preventiva após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

As imagens das agressões, que aconteceram na presença do filho da vítima e do agressor, de 9 anos, foram captadas por câmaras de videovigilância na casa da vítima e amplamente difundidas nas redes sociais.

Este caso levou mesmo a secretária regional da Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarido, a manifestar-se "profundamente chocada", assegurando que estavam a ser adotadas "todas as diligências necessárias para garantir a proteção e o acompanhamento da vítima e do respetivo agregado familiar".

Entretanto, no balanço da atividade semanal, a PSP destaca também 251 detenções por crimes rodoviários, 42 por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas), 11 por imigração ilegal e 49 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 5.150 doses individuais de droga.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Violência Doméstica Crime Polícia de Segurança Pública Machico Paula Margarido
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Arte redentora

Estudos recentes demonstram que atividades artísticas – como desenho, pintura, escultura ou colagem – não só promovem a expressão emocional e a catarse, como induzem estados de relaxamento que reduzem os níveis de cortisol.

Menu shortcuts

Violência doméstica: Quase 300 casos registados pela PSP numa semana