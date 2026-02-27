Pokémon faz 30 anos. O sucesso da saga explicado em 30 razões

Pikachu, Ash ou Charizard. Estes nomes podem dizer-lhe tanto ao adulto de 50 anos como à criança de quatro. A franquia de entretenimento mais rentável faz 30 anos e continua a bater recordes.

Comemora-se esta sexta-feira 30 anos desde que foi lançado o primeiro jogo Pokémon. Milhões e milhões de crianças se lançaram à aventura com as suas consolas, passaram milhares de horas frente a ecrãs a assistir a centenas de episódios e gastaram mesadas e mesadas em pacotes de cartas. Tudo começou em 1996 com o lançamento de dois videojogos no Japão e desde então os monstros chagaram a todo o lado sob a forma de videojogos, peluches, roupa e livros.



O fascínio por Pokémon passa de geração em geração e não dá sinais de abrandar. Há um remake a sair esta sexta-feira e novidades que serão anunciadas num evento especial ao longo do dia.

Mas o que explica o sucesso desta franquia?

1 O começo

Cumpre-se esta sexta-feira, 27 de fevereiro, 30 anos desde que chegou às lojas japonesas o primeiro jogo de sempre da franquia Pokémon. Pocket Monsters Red and Green traziam dois monstros na capa e os jogadores podiam optar por comprar uma ou duas disquetes, havendo pequenas diferenças entre os dois jogos. Desde então que todos os títulos principais da franquia chegam sempre em duas versões.

2 O objetivo dos jogos

A receita é simples: o jogador controla uma personagem que tem dois objetivos. O primeiro é tornar-se o "melhor treinador" de Pokémons do jogo, derrotando todos os outros. O segundo é apanhar todos os pokémons disponíveis, completando uma enciclopédia (a Pokédex), à medida que se exploram novas regiões e se conhecem novas personagens.

3 A origem do nome

"Pokémon" é a aglutinação da palavra inglesa para bolso ("pocket") e monstro ("monster"). Ou seja, o nome quer dizer, literalmente, "monstros de bolso", como os pequenos animais que as crianças podem apanhar na natureza e levar para casa, para cuidar (girinos, lagartos, cágados, cães, pássaros, etc.) e o jogo procura simular essa experiência.

Satoshi Tajiri, o criador de Pokémon, adorava apanhar animais quando era criança e juntou essa paixão ao fascínio por videojogos que desenvolveu na adolescência.

4 As inspirações na criação dos Pokémon

A grande maioria dos pokémon têm origem em animais do mundo real, sendo modificados com características mais fantasiosas e todos têm afinidade por um elemento-tipo (fogo, água, erva, insetos, fadas, aço, rocha, etc.). Dando como exemplo os três "starters" iniciais, existe um sapo de erva (Bulbasaur), uma salamandra de fogo (Charmander) e uma tartaruga de água (Squirtle). Mas há também ratos elétricos (Pikachu), macacos lutadores (Mankee), girinos de água (Poliwag), pangolins de terra (Sandshrew) ou morcegos venenosos (Zubat).

Há igualmente pokémons inspirados em objetos: sacos de lixo (Trubbish), porta-chaves (Klefki), sarcófagos (Cofagrigus) ou ímanes (Magnemite); e outros pokémons baseados em mitologia (deuses japoneses), profissões (mimos e lutadores de boxe), no ADN e até em gelados. E há até três monstros baseados em D'Artagnan e os Três Mosqueteiros (Cobalion, Terrakion, Virizion e Keldeo).

5 Milhares de espécies

Até ao último jogo "principal" da saga, lançado em 2022, existiam 1.025 espécies diferentes de Pokémon. O primeiro é o Bulbassaur e o último é Pecharunt. Muitos têm direito a evoluções.

6 As evoluções

Os pokémon são criaturas que desafiam Darwin. O biólogo defendeu que a evolução das espécies é um sistema que leva centenas ou milhares de anos a acontecer e é feita de forma gradual e quase impercetível entre gerações. Ora, nos jogos é possível que um pokémon evolua de forma radical em poucos minutos. Os treinadores devem batalhar com os seus monstros para que estes se tornem mais poderosos e evoluam. Alguns evoluem uma vez e outros têm duas evoluções.

Pode-se também evoluir pokémons através de objetos especiais (as pedras de evolução) e através do mecanismo de troca entre jogadores.

7 O pokémon excepção

Um dos pokémon mais famoso da franquia é Eevee, monstro inspirado em parte por um gato, um cão e um coelho. Ao contrário de maior parte dos pokémon que evoluem de forma sequencial, este pokémon evolui de forma individual, havendo oito evoluções diferentes, para já: Vaporeon (tipo água), Jolteon (eletricidade), Flareon (fogo), Espeon (psíquico), Umbreon (escuro), Leafeon (erva), Glaceon (gelo) e Sylveon (fada).

8 O primeiro Pokémon

Existe um grande debate na comunidade de aficionados de Pokémon sobre qual a resposta certa à pergunta: "qual é o primeiro pokémon". Por norma são discutidas quatro respostas.

1 - O Pokémon #1 da Pokedéx, que é Bulbasaur;

2 - O "criador do universo Pokémon", que é Arceus;

3 - O "antepassado" de todos os pokémon, Mew;

4 - Rhydon, o primeiro pokémon a ser desenhado e também o primeiro cujos dados foram inseridos nos jogos...

9 ...as estátuas de Rhydon

Em vários jogos existem estátuas a representarem o monstro Rhydon (uma espécie de rinoceronte que se mantém em duas patas). O objetivo é mostrar a importância deste Pokémon que acabou por perder alguma relevância nos jogos, apesar de ser "o primogénito".

10 A mascote

Pikachu é a mascote incontornável da série Pokémon. Mas inicialmente a série queria que Ash, o seu protagonista, fosse acompanhado por Clefairy, um monstro ligado à música e à Lua.

11 O protagonista da série

E por falar em protagonista, o nome de Ash Ketchum é, na série original, em japonês, Satoshi. É uma homenagem ao criador dos Pokémon e dono da Game Freak, Satoshi Tajiri. (Já o rival, Gary Oak, em japonês é Shigeru, uma homenagem ao criador dos jogos Mario e Zelda.)

Já o primeiro treinador dos jogos é, canonicamente, conhecido como "Red" (um protagonista que não fala).

12 Jogos principais

Os primeiros jogos da série chegaram em 1996. Pokémon Red e Blue (e Green, só no Japão) foram um sucesso comercial, tendo sido vendidas mais de 31 milhões de unidades em todo o mundo. Continua a ser o jogo mais vendido de sempre da franquia.

Entretanto foram editados mais 21 jogos da "linha principal", a maioria deles com duas versões.

13 E jogos secundários

Mas além dos jogos de aventuras principais, há também sagas como os famosos Mystery Dungeon, PokéPark, Pokémon Ranger, os jogos da saga Pokkén ou o sucesso de Pokémon GO.

14 O sucesso inusitado de Pokémon Go

Ao contrário da maioria dos jogos Pokémon, este jogo é totalmente gratuito e levou milhões de pessoas para as ruas para apanharem Pokémons, incluindo adultos que palmilharam quilómetros e quilómetros em busca do monstro raro. Ainda hoje há centenas de milhares de jogadores ativos e eventos personalizados para apanharem novos Pokémon.

Segundo os dados mais recentes, a aplicação já foi baixada centenas de milhões de vezes.

15 As consolas

Os jogos de Pokémon acompanharam a evolução do mundo das consolas. Os primeiros jogos foram lançados para o Game Boy. Mas depois saíram para Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS e Nintendo Switch. Mas há também jogos lançados para a Wii, Nintendo 64, iOS e Android e até GameCube.

Ainda hoje há quem compre consolas unicamente para poder jogar os novos jogos de Pokémon.

16 O Pokémon mais "popular"

Uma sondagem foi feita em 2020 para apurar qual o pokémon mais popular. Podia-se pensar que seria Pikachu ou Charizard o vencedor, mas de acordo com a Pokémon Company, o vencedor foi Greninja (um sapo ninja de água) com 140.000 votos, bem acima dos 38.000 conquistados por Lucario (um lobo lutador), o segundo classificado. Segundo a The Pokemon Company, Mimikyu (um espírito que se mascara de Pikachu), Charizard (um lagarto alado de fogo) e Umbreon (um animal que representa a noite e a lua) fecham o top cinco. Já a mascote da série, Pikachu, ficou em 19º lugar.

17 E o Pokémon mais omnipresente

Pode-se pensar que o pokémon que tem mais presenças nos jogos é Zubat, Eevee ou Pikachu, mas os únicos dois pokémons que aparecem em todos os títulos principais são Magikarp e a sua evolução Gyarados.

18 As regiões

No total existem nove regiões no mundo Pokémon. Por ordem de aparição, são: Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh (formerly Hisui), Unova, Kalos, Alola, Galar e Paldea. Todas as regiões têm modelos em cidades ou regiões reais.

Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh são baseados em regiões do Japão. Unova é a primeira região do jogo fora do Japão e é inspirada pela cidade de Nova Iorque e outras regiões dos Estados Unidos. Kalos é baseada em França, Alola no Havai, Galar no Reino Unido e Paldea na União Ibérica.

19 Trocas e batalhas

A Game Freak (empresa que desenvolveu os primeiros jogos) queria que todas as crianças jogassem Pokémon e desenvolveu sistemas para que os jogadores interagissem entre si (ou para que obrigassem os pais a comprar duas consolas e dois jogos): para se completar a Pokedéx era necessário trocar alguns pokémons porque uns só eram possíveis de apanhar na versão Red e outros eram exclusivos da versão Green e alguns pokémon só evoluem quando são trocados entre jogos. Foi também criada uma forma de batalhar contra os amigos que também tenham o jogo, acrescentando uma vertente mais competitiva.

Essa vertente competitiva tornou-se num negócio de milhões, com torneios regionais, nacionais e internacionais que ocorrem anualmente.

20 A carta mais cara

No ano do 30º aniversário, foi feito o maior negócio de sempre de uma única carta Pokémon. A carta Pikachu Illustrator foi vendida por 16.492.000 dólares (cerca de 13,5 milhões de euros).

A carta pertencia ao youtuber e wrestler norte-americano Logan Paul que a comprou por 5,3 milhões de dólares (cerca de 4,5 milhões de euros) em julho de 2021. A carta foi desenhada por Atsuko Nishida, uma das criadores originais da mascote, e foi oferecida como prémio para o vencedor de uma competição de ilustrações. Foram feitas 40 destas cartas e Logan Paul conseguiu uma avaliação de conservação perfeita para o seu exemplar.

21 O anime

A série animada estreou-se em abril de 1997. Seguindo as aventuras de Ash, Pikachu, Misty e Brock, o anime tornou-se um fenómeno global e foram produzidos mais de 1.200 episódios, ao longo de 24 anos. Traduzida para mais de 30 línguas, a série foi transmitida em mais de 170 países.

22 O episódio da epilepsia

Na tarde de 16 de dezembro de 1997 estreou um dos episódios mais infames da série original Pokémon. "Denno Senshi Porygon" (Guerreiro Computador Porygon), o 38º episódio, foi assistido em 4,6 milhões de casas no Japão. A história acompanha uma aventura de Ash e companhia que conhecem Porygon (um pato cibernético e com poderes psíquicos) que os transporta entre dimensões. Numa sequência intensa, os animadores inseriram imagens claras e brilhates azuir e vermelhas acompanhada de uma banda-sonora intensa. Cerca de 10 mil espetadores tiveram sintomas devido ao episódio.

Entre os sintomas contam-se olhos irritados, dores de cabeça, tonturas e houve até casos de epilepsia fonto-sensível a ser desencadeada devido aos episódios. A série foi temporariamente interrompida em sequência durante algumas semanas, voltando mais forte que nunca.

23 Os filmes

O primeiro filme de Pokémon foi lançado em 1998 e seguia a história de Mewtwo, um monstro gerado num laboratório humano. Foi um sucesso na bilheteira, tendo acumulado mais de 170 milhões de dólares (cerca de 143 milhões de euros) em receitas. Durante muitos anos foi o maior sucesso comercial da saga no cinema.

Mas em 2019 saiu Detective Pikachu, o primeiro filme com atores reais no universo Pokémon. Foi um grande sucesso na bilheteira (quase 500 milhões de dólares). Até agora foi a única adaptação "live action" do franchise.

24 As cartas

Poucos meses depois dos primeiros jogos terem chegado ao Game Boy, chegavam ao Japão as primeiras cartas colecionáveis (TCG, Trading Card Game) baseadas em Pokémon. Eram consideradas uma versão mais simples e com gráficos mais apelativos a crianças do que Magic: The Gathering (o principal jogo de cartas colecionáveis) e tornaram-se rapidamente um sucesso. Há centenas de torneios anuais por todo o mundo em que os colecionadores se defrontam em busca de prémios únicos.

Hoje em dia Pokémon TCG é o segundo jogo de cartas colecionávies mais popular do mundo, apenas atrás de Magic: The Gathering.

25 A manga

Pokémon Adventures é a versão em manga dos monstros e o criador dos Pokémon, Satoshi Tajiri, já disse que é o medium que mais se aproxima àquilo que ele imagina como sendo o universo que imaginou quando começou a desenvolver os jogos.

26 Recordes do Guiness

Existem vários recordes do Guiness relacionados com estes monstros de bolso. Por exemplo, em 2017, mil funcionários da empresa Shogakukan-Shueisha Productions (empresa de multimédia que produziu vários filmes Pokémon) vestiram-se de amarelo, preto, castanho, branco e vermelho para recriarem uma imagem de Pikachu, para celebrar o milésimo episódio da série.

Outro recorde registado é o de maior coleção de memorabília relacionada com Pokémon. Lisa Courtney, do Reino Unido, tem, segundo a verificação de agosto de 2016, 17.127 objetos relacionados com Pokémon.

27 O parque temático

Em 2005 abriu em Nagoya, no Japão, o primeiro parque temático totalmente dedicado a Pokémon: o PokéPark. No entanto, em menos de 12 meses, o parque temático fecharia as suas portas.

28 O sucesso internacional

O sucesso de Pokémon nos Estados Unidos (o anime estreou em 1998 naquele país) levou as empresas norte-americanas a procurarem novas séries que pudessem captar tanto interesse como o dos pequenos monstros de bolso. Yu-Gi Oh!, Digimon e Monster Rancher terão beneficiado largamente do efeito Pokémon.

29 O maior franchise de entretenimento do mundo

Mais do que o Winnie the Pooh, Star Wars, Barbie, Harry Potter ou o Marvel Cinematic Universe, o maior franchise de entretenimento é o mundo e Pokémon. O grosso do negócio é a venda de jogos e memorabília (mais de 103 mil milhões de dólares desde 1996), mas também contam as receitas dos filmes (mais de mil milhões de dólares).

30 O futuro

Uma das principais críticas feitas pelos fãs mais antigos de Pokémon está relacionada com a previsibilidade dos jogos. Desde Pokémon Go que nenhum jogo teve o mesmo impacto cultural do que os jogos iniciais. E não se esperam grandes novidades do evento Pokémon Presentes marcado para esta sexta-feira. Mas é o dia em que é lançado para a Nintendo Switch um remake dos jogos FireRed e LeafGreen e pervê-se que sejam vendidas centenas de milhares de unidades sem grande esforço necessário. Em equipa que vence...