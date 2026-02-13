Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de fevereiro de 2026 às 21:21

Campeonato Internacional Pokémon da Europa 2026 reúne milhares de jogadores em Londres

Mais de 7 mil pessoas de dezenas de países participam no maior torneio europeu dedicado ao universo Pokémon, que decorre em Londres. O evento, organizado pela The Pokémon Company International, inclui competições de videojogos, jogo de cartas e outros desafios, reunindo jogadores e fãs de várias gerações.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.