Um império chamado Pokémon

Quando Tiago Mendes, na altura com 7 anos, viu na televisão o jogo Pokémon Red para a Gameboy ficou curioso, especialmente porque já seguia as aventuras de Ash e Pikachu na série de desenhos animados. "Fui poupando dinheiro que me davam e acabei por a conseguir comprar", conta, agora com 30 anos.



A febre dos Pokémon não haveria de ficar por aí. "Na escola era uma loucura, toda a gente a jogar nos intervalos, a fazer batalhas uns com os outros, de cabo ligado", conta Tiago, afirmando que não sabe como é que não apanhou piolhos de ter passado tanto tempo de cabeça colada aos colegas, para ver quem via melhor o pequeno ecrã da consola da Nintendo.



O primeiro conjunto de jogos, lançado em 1996, é ainda hoje o que tem mais unidades vendidas: 31 milhões de jogos vendidos mundialmente, gerando receitas brutas que rondam os 1.671 milhões de euros. E aos 25 anos de existência, o universo Pokémon é o franchise mais rentável do mundo dos filmes de videojogos, com um valor estimado que ronda os 100 mil milhões de dólares [€85 mil milhões].