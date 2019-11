Pokémon Sword e Pokémon Sword são os primeiros títulos originais da franquia japonesa para a Nintendo Switch.

A narrativa é a mesma de sempre: uma criança que parte em busca de aventura num mundo com monstros. recebe um companheiro e sai de casa com um único objetivo: ser o melhor treinador de Pokémons da região (desta vez Galar).

A principal crítica aos jogos tem sido a não inclusão da National Pokedex, ou seja, nem todos os 890 pokémons estão disponíveis neste jogo. E esta é a uma das principais revoluções destes jogos, comparados aos anteriores. Outras críticas que têm sido ouvidas referem-se ao grafismo (mais evoluído do que os anteriores, mas inferiores ainda aos de jogos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild) e à manutenção de repetições nas personagens que se vão encontrando e nos cenários.

Uma das principais novidades destes jogos é a visão em primeira pessoa, disponível na Wild Area, que permite ao treinador escolher qual o monstro que quer enfrentar. Estes encontros selvagens permitem também a introdução de uma nova regra: a "proibição" de apanhar pokémons em determinados níveis. Essa proibição vai desaparecendo enquanto o jogador vai derrotando líderes de ginásios e conquistando crachás.

E, por falar em ginásios, há uma alteração ao sistema de combate. Bem, pelo menos ao ambiente. É que agora os combates já não são em pavilhões desportivos, mas em estádios cujas bancadas estão cheias de público.



Surge ainda um novo tipo de habilidade que se chama Dynamax que consiste em que um pokémon aumente consideravelmente de tamanho e que pode ser usada uma vez por batalha.







Quanto à falta de todos os Polémons, numa entrevista concedida ao Inside Gamer, o produtor da Game Freak Junichi Masuda disse que não existem planos para adicionar os pokémon em falta a Sword e Shield, acrescentando que será uma abordagem que continuará no futuro. "De momento não temos planos para adicionar os pókemon em falta na Galar Pokedex ao jogo. É uma abordagem que queremos continuar com os jogos futuros de pokémon."



Em Portugal, os novos jogos tornaram-se nos mais vendidos da Nintendo Switch. Mundialmente já venderam mais de 6 milhões de unidades.



Os jogos da série principal de RPG pokémon já venderam mais de 241 milhões de exemplares em todo o mundo desde que esta fez a sua estreia no Japão, em 1996, com Pokémon Red Version e Pokémon Green Version.