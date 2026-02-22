Atenção, treinadores: Pokémon FireRed e LeafGreen vão chegar à Nintendo Switch

Em 1996 três jogos chegaram à consola portátil Gameboy e viriam revolucionar toda a indústria do entretenimento. Pocket Monsters Red e Pocket Monsters Green foram editados a 26 de fevereiro desse ano e introduziram o mundo aos Pokémon. Mais tarde nesse ano viria outra versão do jogo: Pocket Monsters Blue. Agora, no 30º aniversário do jogo, as versões remastered que foram lançadas em 2004: Pokémon FireRed e Pokémon LeafGreen chegam à Nintendo Switch (original e 2) em versão digital. Está pronto para escolher o seu pokémon inicial?

Pokémon FireRed Version é um remake de Pokémon Red Version, um dos primeiros dois títulos da série de videojogos Pokémon e traz o monstro de fogo Charizard na capa, enquanto Pokémon LeafGreen Version é um remake de Pokémon Red Version e traz o monstro de erva Venusaur na capa. Ambos os jogos foram lançados em 2004 para o Game Boy Advance.

A Pokémon Company confirmou ainda que estas versões mantêm intactas as mecânicas de troca e combate entre jogadores, através das funcionalidades de comunicação local da consola, ou seja, está na altura de ligar aos amigos de infância para trocarem Pokémons (obrigatório para completar a Pokédex) e batalharem.

O protagonista é chamado a percorrer a região imaginada de Kanto e a apanhar todos os Pokémons (no original eram 151) e a derrotar os vilões da Team Rocket. Mas ao contrário do que acontecia nos jogos originais, os remakes que chegam agora à Nintendo Swittch incluem as Sevii Islands, oferecendo mais áreas para explorar.

Pokémon FireRed Version e Pokémon LeafGreen Version estarão disponíveis a partir de 27 de fevereiro, data que celebra o Pokémon Day. Os dois jogos ficarão disponíveis para download na Nintendo eShop logo no dia 27 de fevereiro, com o preço de 19,99€. A chegada ao catálogo digital vai acontecer imediatamente após a conclusão da apresentação Pokémon Presents, que tem o seu início marcado para as 14h00 em Portugal Continental.