Demorou 22 anos, mas Ash é finalmente um mestre Pokémon

"Eu quero ser mais que perfeito/ Maior do que a imaginação/ Apanhá-los é meu jeito/ Treiná-los é minha missão", ouvia-se no tema original de Pokémon, ainda na década de 90. Mas foi preciso chegar a 2019 (22 anos depois do primeiro episódio chegar à televisão) para Ash Ketchum, o miúdo de Pallet Town conseguir vencer o primeiro torneio de Pokémon e tornar-se um Mestre Pokémon.Para quem jogou as dezenas de jogos de consola que foram sendo editados ao longo dos anos, este não aprece um desafio particularmente difícil. Milhões de pessoas por todo o mundo venceram a Elite 4 vezes e vezes sem conta, ganhando um lugar na realeza dos treinadores. Mas esse título falhou sempre ao jovem de 10 anos que não envelhece.Ao lado de Ash esteve sempre o seu fiel primeiro Pokémon, Pikachu. Um ser inspirado num rato que lança electricidade pelas suas bochechas e que pode ser visto maior parte das vezes no ombro do jovem treinador.Ash conseguiu vencer Gladion, o mestre da região de Alola e ganhou o seu primeiro grande torneio. É verdade que ao longo das muitas temporadas Ash venceu alguns torneios menores, mas este será uma espécie de torneio do Grand Slam do mundo dos Pokémon.