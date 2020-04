Chegou a Instagram TV

São mais de 100 milhões no mundo, os internautas que hoje publicam ou assistem a vídeos Live no Instagram, plataforma do império Facebook exclusivamente dedicada à imagem que atualmente tem mil milhões de utilizadores, 60 por cento dos quais acedem à sua conta diariamente.

Com números destes, não espanta que todos os grandes (e pequenos) comunicadores, de humoristas a atores de telenovela, de músicos a artistas plásticos, tenham elegido o Instagram para manterem o contacto com o público nestes tempos de quarentena.

Bruno Nogueira, na sua conta batizada @corpodormente, tem sido o recordista em Portugal, com milhares de seguidores a vê-lo conversar de segunda a sexta com os amigos, de Gonçalo Waddington a João Manzarra, João Quadros ou Nuno Lopes e, no final, Filipe Raposo a fechar o Live Streaming ao piano, de copo de vinho na mão e um pano de fundo com estantes de livros. Chegou a superar a audiência do canal de notícias TVI-24 à mesma hora, por exemplo.

O cenário, imutável, não será o grande atrativo. São as conversas descontraídas, aparentemente sem guião, que atraem as pessoas, ansiosas por um escape para lá da ficção arrumadinha e das notícias da televisão. Ali vale tudo, até ao maior disparate, como os diálogos dignos de teatro do absurdo, à laia de rubrica de programa televisivo, com Nuno Markl, em que os dois discutem se "o bicho mexe", referindo-se, claro está, ao novo coronavírus… mas com muitos desvios.

Quem está a ver, sempre em direto, a partir das 23h e até de madrugada, interage e reage amiúde com emojis de risos e palmas, ideias e perguntas, palavras de incentivo – e a adesão tem sido tal que até já rebentou com um servidor no Pólo Norte, depois de Markl comentar a "rádio com música incrivelmente boa" (leia-se, antiga) que só tinha três seguidores no Instagram, sendo ele um deles e outro a ex-mulher, Ana Galvão. Os seguidores passaram a 8 mil em segundos e nos dias seguintes o site da rádio, com a fraca capacidade até aí mais que suficiente, ficou em baixo por ter, subitamente, ouvintes demais. O problema já está resolvido.

Outro momento alto do "programa" em direto de Bruno – que também já "ligou" a Salvador Sobral, Capicua, Albano Jerónimo e até a pianista Maria João Pires, que ofereceu uma atuação prodigiosa, a que a maioria dos mortais jamais teria acesso – aconteceu na madrugada de 25 de abril, com Vhils do outro lado da videochamada a construir inloco um mural com o rosto de Zeca Afonso, ao som de Grândola Vila Morena. No dia seguinte choviam posts no Facebook com o "momento" e a frase a defini-lo como "o melhor que foi feito nesta quarentena".

Embora seja o mais bem sucedido, está longe de ser o único a fazer Live streaming no Instagram em Portugal. Os especialistas em vinho, como Dirk Niepoort, Rodolfo Tristão ou António Maçanita, começaram as suas provas online no Instagram ainda antes de decretado o estado de emergência, a música apareceu ao mesmo tempo, com o festival #Eu Fico em Casa, a que sucederam vários, sempre a partir da casa de cada um, e vários outros se têm juntado à tendência, como é o caso de Ângelo Rodrigues, que entrevista famosos (de Daniel Évora a Diogo Morgado) às quartas e sextas, Patrícia Candoso, sem periodicidade certa e ora cantando ora focando o conciliar da maternidade com a vida profissional, ou Samuel Úria, em "conversas de roupão" às sextas.

No entanto, o grande pioneiro do Instagram em Portugal é Herman José, que ali começou a fazer Lives e vídeos humorísticos quase diários muito antes da quarentena, com milhares de visualizações. Para ele, como disse à SÁBADO, a plataforma "tem a grande vantagem de unir as pessoas em torno de um pequeno objeto que está sempre connosco, o telemóvel, e é perfeito para coisas ligeiras e ultra-rápidas". Porém, "não tem o peso de uma emissão televisiva", portanto não lhe parece que seja uma ameaça ao que se vê nos ecrãs – ao contrário do YouTube, onde vê longos documentários e notícias de canais internacionais.

"É como comparar alta cozinha e fast-food. Adoro as duas", sublinhou, afirmando que os dois meios se completam, não se anulam. Concorda que "a intimidade de uma página no Instagram, que é própria" traz uma liberdade diferente, mas o que importa "é o que fica para História e vai ser visto daqui a 20 anos, o que não é o caso de um Live do Instagram ou dos vídeos do TikTok, que agora também estão muito na moda, mas duram 15 segundos e no dia seguinte são varridos por uma nova onda que leva tudo".

A propósito, lembra um amigo poeta, que adorava escrever quadras nas portas da casa de banho "porque podia dizer tudo, para lá de um Bocage". No entanto, nunca deixou de publicar os seus livros de poesia, com outra depuração. "Eu também posso ser muito politicamente incorreto se atuar para 20 pessoas que conheço bem, mas tenho de ter outro cuidado com plateias de 20 mil, para não ofender ninguém", acrescenta.

Ciente de que "o espírito do Live do Instagram é o da brincadeira inconsequente, sem grande concentração", admite-o, isso sim, como um belíssimo tubo de ensaio para boas produções do pequeno ecrã: neste momento está a fazer para a RTP, com os seus atores-cúmplices habituais, cada um na sua casa, a série Diário de uma Quarentona, que parte justamente de brincadeiras e diálogos experimentados na Internet, transpostos para a televisão.



E lá fora?

Tal como os portugueses, os artistas pelo mundo fora também se reinventam no Instagram É procurar os seus favoritos. Do Brasil, tem havido Live streaming no Instagram de Christiane Torloni em discursos polémicos e de cantores como Simone ou Michel Teló em jeito de mini-concertos intimistas. Marcelo Camelo, a viver em Lisboa, reencontra-se com o seu público brasileiro, estreando músicas e dando "força", precisamente nesta rede social.

Nos Estados Unidos, aderiram músicos (de John Legend a Chris Martin, Rolling Stones e uma imensidão de outros no festival #Together at Home), mas também atrizes: há dias Meryl Streep, Christine Baranski, e Audra McDonald, todas entre copos e garrafas (as bebidas alcoólicas parecem ser mesmo o adereço oficial da quarentena), cantaram juntas uma canção do mestre dos musicais Stephen Sondheim (que completou recentemente 90 anos). Mas os que melhor aproveitam a moda são os comediantes, muitos deles de pequenos clubes onde o público jamais passa das centenas e agora fazem rir milhões, como Meg Stalter (todas as noites), Catherine Cohen (com Cabernet Cabaret, quartas de gozo e vinho) ou Ian Abramson (sábados, ao estilo talk-show).

Demi Lovato também invadiu um Live do ator Max Ehrich, revelando em direto, por videochamada, que é a nova namorada dele. E o britânico Ricky Gervais iniciou Lives diários a 18 de março "para ajudar os fãs a enfrentar a quarentena", começando por avisar que estava bêbedo e não sabia como aquilo ia correr.

Hoje, há de tudo e vale tudo (mesmo ser politicamente incorreto e dizer palavrões à vontade, sem medo de críticas puritanas), pois, na rede social nascida para mostrar fotografias. É quase a televisão dos nossos sonhos: sem publicidade, com horários flexíveis e as nossas estrelas favoritas a mostrar como vivem e as suas belas casas, que sempre desejámos ver e ainda há um par de meses nos estavam vedadas. Mas, como diz Herman José, não matará a produção menos imediatista: "Ninguém quer ver um filme do Woody Allen ou o Downton Abbey no Instagram, não é?