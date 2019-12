R. do Morgado Mateus, 49, Porto • 968 226 456 • 19h30-22h30; fecha dom. e 2.ª • €40 (Preço médio)O Atrevo de Tânia Durão é um novo modo de pensar a cozinha. É contra a exploração na área da restauração: "Aqui trabalhamos oito horas diárias e temos dois dias de folga." O menu de degustação de oito momentos, que muda a cada dois meses, é servido com informalidade e arrisca em técnicas de confeção sem medo de ir buscar ingredientes de outros lugares, como o yuzo ou a lima kaffir. A carne praticamente não está presente, numa atitude de "consciência ativa" que dá primazia aos legumes, ao peixe e ao marisco.R. do Almada, 501, Porto • 220 190 153 • 11h-24h; fecha dom. • € 50 (Preço médio)Pela primeira vez, o produtor alentejano, que já tem uma perninha no Douro com a Quinta dos Murças, inaugurou um espaço fora das suas zonas de produção para aproximar a terra e as culturas das rotinas citadinas. No Esporão no Porto, que é também loja de vinhos, azeites e cervejas da marca artesanal Sovina e palco de workshops ligados à gastronomia e a outros ofícios da tradição portuguesa, serve-se comida regional e de estação, apresentada pela equipa do chefe Carlos Albuquerque de forma desprendida - o produto é quem mais ordena.Av. Elias Garcia, 57, Lisboa • 217 970 052 • 12h30-16h e 19h30-24h; fecha 2.ª, dom. fecha às 17h • €25 (Preço médio)Foi um ano de recomeços para os chefs de comida de autor como André Lança Cordeiro (que abriu o Essencial) ou Vítor Adão (com o seu Plano); o último foi Alexandre Silva, que acendeu o FOGO, em Lisboa.O chef com uma estrela Michelin no Loco, em Lisboa, quis uma carta toda cozinhada em cima de fogo vivo, em grelhas ou forno de lenha, numa cozinha aberta para a sala. Ultrapasse-se a ideia de que aqui só vamos ver grelhados - também os há na raia com um guloso molho de manteiga, por exemplo. Esta continua a ser a cozinha criativa, sazonal e carregada de sabor de Alexandre Silva e Manuel Liebaut, chef residente, agora com muitos aromas fumados e tostados. É por esse caminho que vão umas pernas e asinhas de frango com molho de tangerina, o arroz de forno e mesmo os cocktails - um deles inspirado pelas cinzas que aqui se limpam ao final do dia.R. Luz Soriano, 44, Lisboa • 213 960 662 • 19h-1h30; fecha dom. e 2.ª • €25 (Preço médio)Foi o ano da alegria de cozinhar em cima do carvão e o Queimado, de Shay Ola, é mais uma acha nessa fogueira. Shay foi um dos chefs emergentes escolhidos pela SÁBADO este ano e a razão parece de confeção simples: pratos feitos na grelha, da gulosa couve a um marisco mais leve, tudo acompanhado de uma forte carta de cocktails (também servem vinhos naturais portugueses ou cervejas artesanais). De 3ª a sábado o Bairro Alto, em Lisboa, tem aqui uma "very happy hour", com cocktails a €5, entre as 23h e a meia-noite.R. do Almada, 51, Porto • 224 928 193 • 19h-23h; fecha dom., sáb. abre às 13h-15h • €35 (Preço médio)"Somos o que somos hoje porque descobrimos o fogo", atira Ricardo Dias Ferreira, o chef que depois de sete anos em Sydney a liderar restaurantes premiados de fine dining quis regressar a Portugal, às origens da Humanidade, ao fogo, e domar no prato este elemento cheio de vontade própria. O forno a lenha, aquecido até aos 1.200 graus, é a peça central da confeção. Dele sai "uma mixórdia de cozinhas mundiais", criações que podem ter vários continentes no mesmo prato e em que o peixe, trazido de madrugada pelas traineiras até Matosinhos, domina a carta. "Queremos demarcar-nos do estereótipo das steakhouses."Pç.. Luís de Camões, 2, Lisboa • 213 408 253 • 7h-11h, 13h-15h e 19h-23h30; não fecha • €50 (Preço médio)Em 2019 os restaurantes de hotel continuaram a tentar distanciar-se dessa categoria - veja-se o grupo Altis que abriu o Rossio Gastrobar, com carta de João Rodrigues, no topo do seu hotel nos Restauradores, em Lisboa. O Bairro Alto Hotel levou esta ideia ao extremo ao convidar Nuno Mendes, o português que se notabilizou em Londres, para diretor criativo de food & beverage e reabriu renovado com uma pastelaria virada para a rua e muito criativa - há folhados de caril, bolas de Berlim salgadas e recheadas com creme de marisco acompanhados por café de especialidade -, o Mezzanine bar, com comida descontraída que põe o foco nos vegetais, e o BAHR, a cereja no topo do hotel. A vista desafogada sobre o rio, o casario, o Cristo-Rei e a ponte tem gabarito para conseguir fazer o sítio, mas a cozinha obriga-nos a desviar o olhar da janela: Nuno Mendes e Bruno Rocha, chef executivo, servem tosta de percebes fumados, robalo do mar com canja de nabos e até lulas, feijão-verde e grelos, uma homenagem à tasca Das Flores, ali bem perto. Em breve o hotel abre ainda, virado para o Lg. Barão de Quintela, o gastrobar 18.68.R. Latino Coelho, 87A, Lisboa • 218 027 906 • 11h30-15h30 e 19h30-22h30; fecha dom., 2.ª e 3.ª fecha às 15h30 • €15 (Preço médio)A lista de restaurantes com refeições a menos de €20 em Lisboa foi refrescada por sítios como o É Um Restaurante, Sítio de Gente Feliz ou East Mambo, a aventura de Bernardo Agrela pelo maravilhoso mundo dos kebabs. Ao contrário da sandes cura-ressaca de baixo custo que associamos ao nome, Agrela faz tudo de raiz e está sempre em novas invenções, sobretudo para os menus de almoço. Arriscamos dizer que uma refeição lambona e com produtos de qualidade se faz aqui por menos de €15, se se atalhar caminho em direção ao kebab de borrego e ao lava-cake de caramelo salgado.Cç. da Ajuda, 14, Lisboa • 939 482 939 • 12h30-15h, 19h30-23h, fecha 2.ª • €25 (Preço médio)Todo aquele que vivia em Lisboa com saudades de uma taberna do Sul português foi agraciado por 2019. Leopoldo Calhau abriu uma taberna alentejana e Bertílio Gomes uma algarvia. Em Belém, os primos Carlos Afonso e Sérgio Frade abriram O Frade, um balcão alto onde o ambiente de taberna alentejana acontece naturalmente, quando, à meia-noite, depois de vinhos de talha e medronho, já se ouvem todos os desconhecidos a conversar. O menu é uma coleção das melhores ideias que a gastronomia alentejana alguma vez teve, feitas com precisão e sem atalhos. A simplicidade de uns ovos mexidos com túberas, uma coentrada de coelho, papada e de um dos melhores arrozes de pato da cidade torna-se reparadora.