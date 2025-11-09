Papa Leão convoca o seu primeiro consistório

Cardeais vão reunir-se a 7 e 8 de janeiro de 2026.

O Papa Leão XIV convocou o primeiro consistório do seu papado. Será uma reunião extraordinária de cardeais nos dias 7 e 8 de janeiro de 2026, avança o jornal católico norte-americano National Catholic Register.



Papa Leão convoca consistório para cardeais no Vaticano em janeiro de 2026 AP Photo/Alessandra Tarantino

O tema da reunião ainda não foi revelado. O jornal teve acesso à convocatória enviada pela Secretaria de Estado aos cardeais a 6 de novembro e indica que estava apenas escrito: "O Santo Padre Leão XIV está a pensar convocar um Consistório Extraordinário para os dias 7 e 8 de janeiro de 2026. A seu tempo, o Decano do Colégio dos Cardeais irá enviar a Sua Eminência a carta com os detalhes."

Em resposta ao jornal norte-americano, o gabinete de imprensa da Santa Sé referiu apenas que a existência de tal convocatória não foi ainda confirmada oficialmente e que o anúncio de um evento desta ordem não seria feito "com tanta antecedência".

Os consistórios extraordinários normalmente são convocados para discutir matérias de necessidades particulares da Igreja ou assuntos importantes que requeiram uma consulta alargada dos cardeais de todo o mundo. Porém, no conclave de maio que elegeu Leão XIV terão havido queixas dos cardeais de serem pouco ouvidos durante o papado de Francisco. O último consistório teve realizou-se a 29 e 30 de agosto de 2022.