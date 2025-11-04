Sábado – Pense por si

Vídeos
04 de novembro de 2025 às 14:58

Papa Leão XIV reza no túmulo do Papa Francisco em Roma

O Papa Leão XIV rezou no túmulo do Papa Francisco, na noite de segunda-feira, um dia após festividades em memória do seu antecessor.

