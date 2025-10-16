Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de outubro de 2025 às 14:27

Papa Leão XIV recebe cavalo árabe puro-sangue

O Papa Leão XIV recebeu, na quarta-feira, durante a audiência geral no Vaticano, um cavalo árabe puro-sangue.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana