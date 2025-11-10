ONG confirma a extinção da borboleta-branca-da-Madeira e alerta para perda de espécies

Organização ambientalista considera que este é "um sinal claro do colapso".

A organização ambientalista Rewilding Portugal alertou hoje para a perda de espécies ao lamentar a confirmação da extinção global da borboleta-branca-da-Madeira (Pieris wollastoni), que considerou "um sinal claro do colapso em curso da biodiversidade".



ONG alerta para extinção da borboleta-branca-da-Madeira e perda de espécies Bruno Colaço/Correio da Manhã

Em comunicado, a organização não-governamental (ONG) que promove a conservação da natureza indica que, segundo a Lista Vermelha Europeia das Borboletas, esta é a primeira espécie de borboleta europeia a ser classificada como globalmente extinta.

"Trata-se de um marco trágico na história natural do continente e do país, e um sinal claro do colapso em curso da biodiversidade", refere.

Para a Rewilding, no entanto, "ainda há tempo para inverter a trajetória" que conduzirá a mais extinções se se agir "com determinação e visão de futuro".

"O desaparecimento da borboleta-branca-da-Madeira é um sinal claro de que é urgente agir no restauro da biosfera. Restaurar a natureza exige coragem política, escala e urgência. O momento é agora", afirma Pedro Prata, líder de equipa da Rewilding Portugal, citado no comunicado.

Segundo a ONG, "nos últimos dez anos, o número de espécies de borboletas ameaçadas na Europa aumentou 73%, passando de 37 para 65", devido à "perda e degradação de habitat, intensificação agrícola, drenagem de zonas húmidas, sobrepastoreio e fragmentação".

Além disso, as alterações climáticas "já afetam mais de metade das espécies ameaçadas".

"Em Portugal, onde persistem habitats únicos e espécies endémicas, o risco é particularmente elevado. As ilhas da Madeira e dos Açores, com ecossistemas frágeis e isolados, estão entre os locais mais vulneráveis", sublinha.

Perante a situação, a organização ambientalista apela "a um compromisso nacional pelo restauro ecológico, com urgência e ambição", defendendo que o restauro da natureza passe a ser "um desígnio nacional".

"Portugal precisa de políticas públicas robustas, financiamento dedicado e mecanismos de monitorização e transparência que assegurem resultados mensuráveis: mais biodiversidade, mais habitats funcionais e mais equilíbrio ecológico", adianta.

Reafirma, a propósito, o seu "compromisso em acelerar iniciativas de restauro ecológico e promover paisagens mais selvagens e resilientes, em colaboração com comunidades, entidades públicas e privadas".