Sábado – Pense por si

Vida

Médico oftalmologista com pensão de 9.500 euros

09:44
As mais lidas

Joaquim Murta fica a ganhar mais do que o salário do primeiro-ministro.

O valor destaca-se como o mais elevado, por larga margem, na lista de aposentados para o mês de novembro divulgada pela Caixa Geral de Aposentações (CGA). Joaquim Carlos Neto Murta consta na lista dos aposentados do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) como professor catedrático da Universidade de Coimbra, com uma pensão mensal de 9.542,98 euros brutos. Este valor não diz contudo respeito apenas às suas funções como professor catedrático, mas inclui também a sua atividade como médico oftalmologista.

Oftalmologista Joaquim Murta com pensão superior ao salário do primeiro-ministro
Oftalmologista Joaquim Murta com pensão superior ao salário do primeiro-ministro Ricardo Almeida/Correio da Manhã

Leia mais no .

Tópicos Oftalmologia Ciência e tecnologia Reforma Pensão Universidade de Coimbra
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Médico oftalmologista com pensão de 9.500 euros