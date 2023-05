Como poupar água para que não se fechem as torneiras

Substituir as sanitas convencionais por aquelas que existem nos aviões, é uma das medidas sugeridas no Plano Nacional de Uso Eficiente de Água, para fazer face à seca que atinge 89% do País. O plano, publicado em 2012, previa a sua implementação em 2020, mas três anos após essa data ainda não foi publicado um relatório a avaliar as metas alcançadas.