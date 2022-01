Pandemia de covid-19 levou a um boom de divórcios

Há vida depois do divórcio, mas é uma merda.” É assim que David Cristina, de 43 anos, começa cada episódio do podcast Separados de Fresco, que faz com Ana Garcia Martins – mais conhecida por Pipoca Mais Doce, também ela uma divorciada da pandemia. Ele explica o contexto daquela frase: “O slogan foi feito pouco depois dos nossos respetivos divórcios porque era como nos estávamos a sentir na altura. Numa separação tudo muda. Ou seja, temos de fazer o luto de várias coisas e em várias fases. Não só da pessoa que viveu connosco, como do estar em família com os miúdos. E se mudamos de casa, temos de fazer o luto da casa – toda a nossa vida se altera.”



Os especialistas entendem que a separação de muitos casais foi uma consequência da pandemia. As restrições pressionaram até os casamentos tidos como inabaláveis. Partilhar a casa e trabalhar ao mesmo tempo, tendo crianças com aulas online e outras sem infantários, além do medo de contrair o vírus, criou uma tempestade perfeita. Segundo dados do INE, por cada 100 casamentos registados em 2020, ocorreram 91,5 divórcios – um recorde absoluto, o que representa 17.295. No entanto, há que ter em conta que aquele foi também o ano em que se realizaram menos matrimónios – apenas 18.457. Em 2019, foram 32.595 e em 2018, 34.030, mas a queda não é de agora e já se verifica desde os anos 90. Ao contrário dos divórcios, que não param de aumentar. Logo após o primeiro confinamento, em maio, foram 3.862, mais 235 do que no mesmo período do ano anterior. Na realidade, as ruturas conjugais são muitas mais porque as uniões de facto dispensam a oficialização, escapando às estatísticas. Além disso, as dificuldades de atendimento nas conservatórias atrasaram alguns divórcios.





Divórcios





A pandemia foi o catalisador



David Cristina separou-se em outubro de 2020, mas afirma que o luto não está todo feito, embora admita que as piores fases já tenham passado: “São chicotadas psicológicas ao longo do tempo.” O humorista diz que ainda há outra parte difícil de ultrapassar, que é o aparecimento, por parte da ex-mulher, de uma nova pessoa na vida dos filhos, Miguel e Maria, de 5 e 2 anos. Perder a ideia de família tradicional e partilhar o crescimento dos filhos com a mãe deles, revela, é o que lhe tem custado mais. Estiveram casados cinco anos, mas juntos foram 14. A pandemia terá precipitado a separação? David diz que “talvez tenha sido um catalisador” de uma relação que já tinha problemas: “Estivemos em teletrabalho, a tentar gerir os miúdos e quando existe alguma tensão num casamento, a proximidade sem nenhum escape só piora.” Uma semana depois da decisão, avançaram para o divórcio, que demorou cerca de dois meses até se concluir. David ficou a morar na casa onde viviam e conta que tem estado a decorá-la à sua maneira – um dos desafios de uma separação.