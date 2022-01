O misterioso ladrão de manuscritos

Em mais de 20 anos, Vítor Silva Mota, editor de literatura infantil e de BD da Asa (Grupo Leya) não se lembra de receber nenhum email fraudulento a pedir um manuscrito ainda por publicar, enviado por um famoso ladrão de livros agora aparentemente descoberto (já lá iremos). Mas está habituado a seguir regras de segurança apertadas para evitar que isso suceda.



Acontece sempre que lança um novo livro de Astérix (o último, Astérix e o Grifo, está à venda desde outubro). “Há quatro anos tivemos que lhes alugar [aos parceiros franceses, as Éditions Albert René] um computador que vinha totalmente bloqueado, sem acesso a Internet ou impressoras. Depois, o tradutor tinha de trabalhar nas nossas instalações e era revistado antes de entrar numa sala específica onde não podia usar telemóvel”, conta à SÁBADO.



No ano passado, o sistema modernizou-se: o livro passou a estar numa cloud, protegido por várias passwords – em Portugal, e enquanto não está à venda, só Vítor tem acesso ao último código e, portanto, ao livro integral. “Este livro teve uma primeira edição de 55 mil exemplares em Portugal e de 5 milhões no mundo. É um fenómeno. Qualquer email que se envie é encriptado e, se há uma emenda na página 5, por exemplo, ela é novamente enviada com outra password.” Como qualquer mudança obriga a um novo código, é habitual chegar ao fim do dia com 30 diferentes.