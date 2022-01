Jordan Turpin esteve em cativeiro 17 anos. Agora arrasa no tiktok

É difícil encontrar semelhanças entre a Jordan Turpin que tem quase meio milhão de seguidores e 80 vídeos no TikTok – a maioria a cantar e a dançar, primeiro com cabelo castanho, depois pintado de louro – e a jovem que em 2018 saiu de casa por uma janela e caminhou pelo meio da estrada (porque não sabia sequer o que era um passeio) com um telemóvel desativado na mão até conseguir pedir ajuda.



É difícil, mas há pelos menos três: continua a ser muito magra, ainda hoje não consegue comer manteiga de amendoim (muitas vezes a única refeição diária a que teve direito nos primeiros 17 anos de vida) e não desistiu de dançar e cantar – só já não precisa de o fazer fechada na casa de banho e às escondidas de pais que durante 29 anos maltrataram os 13 filhos.



Ao contrário da maioria dos seus irmãos, dos quais pouco se sabe, Jordan transformou-se numa estrela. Dois dias antes do Natal publicou aquele que é, até hoje, o seu vídeo com mais visualizações no TikTok. No total, 1,8 milhões de pessoas viram-na agradecer “todo o amor e apoio” que tem recebido dos utilizadores desta rede social. E mais de 7 mil comentaram.