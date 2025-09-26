No submundo das raves: "Éramos uma alternativa a Ibiza"

O interesse de ambos pelo tema já vinha de trás, mas foi na Rádio Quântica que se materializou num programa em que conversavam com os pioneiros da música de dança portuguesa. "Rapidamente percebemos que a rádio não era o melhor meio para contar esta história, porque havia uma parte visual que começámos a descobrir através desses convidados", contam. Aí nasceu a ideia de fazerem um documentário e convidaram Daniel Mota para filmar e realizar, sem terem noção da dimensão que o projeto tomaria. O arquivo do fotógrafo Da Fonseca tornou-se uma peça importante do puzzle, reconhecem: "É difícil de abordar porque existe pouca informação disponível, e talvez por isso não existam mais trabalhos do género. Esperamos que no futuro existam mais!".

Daniel Mota conhecia a dupla pelo programa de rádio, a sua relação com o movimento era pouca. Tem 34 anos. "Sendo que, curiosamente, os primeiros pequenos trabalhos que tive na vida como realizador/videógrafo foram pequenos vídeos promocionais para várias discotecas da zona Norte do Pais", lembra o realizador.

Locais de filmagem

Com muitas paragens pelo meio, a produção independente (financiada pelos próprios) passou por várias etapas tecnológicas nos bastidores. "Atravessámos cinco câmaras diferentes, oito microfones diferentes, etc. A única coisa que sabíamos desde o inicio era que queríamos criar este formato de entrevista, onde o entrevistado está a falar com outro entrevistado, provocando uma 'conversa entre amigos' guiada por nós", explica Daniel Mota. Não raras as vezes, havia entrevistas com mais de três horas e "cheias de incoerências" e então veio a "magia" de Henrique Brazão na fase de montagem. Juntou-se à equipa e com "paciência e precisão" conseguiu produzir uma linha narrativa coerente, segundo o realizador.

Os locais de filmagem foram sempre sugeridos pelos entrevistados. Por exemplo, Yen Sung falou no Lux (onde é DJ residente); o Dj Luís Leite num restaurante em frente ao antigo Alcântara-Mar; Jiggy e A. Paul junto ao Teatro da Lanterna Mágica (onde começaram os afters do X-Club). Houve também entrevistas em ambientes mais íntimos, como o DJ Vibe no estúdio. Grande parte das conversas decorreram na discoteca Planeta Manas, que entretanto já fechou. O DJ norte-americano Danny Tenaglia deu um curto depoimento depois de atuar, ao nascer do sol, às 7h, num camarim do Hard Club (Porto).

Primeira rave num convento

O título Paraíso evoca o fenómeno nacional, vivido à margem da pop, quando Rob Di Stefano disse em tempos: "Underground house from a paradIse called Portugal" (um submundo num paraíso chamado Portugal). Dançava-se em castelos, fumava-se à vontade, consumiam-se drogas sintéticas (ecstasy). O dito delírio ou "raven partiers" (dizia José Rodrigues dos Santos no noticiário da RTP) ganhava mais adeptos entre muralhas.

A primeira rave, ou das primeiras – é dificil a exatidão pela falta de registos, à época não havia telemóveis –, aconteceu no Convento de São Francisco, em Coimbra, no sábado de 13 de fevereiro 1993. A Rave On começava às 23h e era organizada por António Cunha, que no ano anterior abrira a editora Kaos. Tratava-se da primeira chancela dedicada a este estilo de música, com uma estrutura empresarial "bem definida", segundo DJ Vibe: "Funcionando como uma verdadeira empresa, com uma equipa interna de seis a sete pessoas, cada uma com a sua função e departamento: financeiro, marketing/comunicação, A&R (artistas e repertório) e eventos."

Depois da Rave On vieram mais: no Castelo de Santa Maria da Feira (a 13 de agosto de 1994), entre as 22h e as 10h da manhã. Contava com "30 mil watts de som e 100 mil watts de luz (...) animadores e performances de fogo, um video wall e realidade virtual", noticiava a imprensa da época. A abertura da pista fazia-se com os portugueses The Ozone, mas o regresso a casa dos mesmos ficou marcado pela tragédia. Um dos elementos do duo, Eduardo Melo, morria aos 21 anos na sequência de um acidente. A carrinha capotava, algures entre Aveiras e o Carregado.

O caminho fazia-se de forma pioneira, inocentemente. "É um espírito muito português, do bora fazer. De certo modo, este é o grande contexto socioeconómico. Mantido na obscuridade da ditadura durante 48 anos, Portugal emerge como uma sociedade relativamente inocente. Mas com um espírito muitas vezes inquebrável. O que nem sempre é positivo", enquadra à SÁBADO o realizador Daniel Mota. Por negativo, o cineasta considera os "brandos costumes", a tal resiliência que faz com que "muitas vezes o povo não reclame convincentemente e de forma aberta coisas que são seu pleno direito."

Dificuldade em "exportar grandes nomes"

O Dj Alex Fx (Alexandre Fernandes) viveu o boom do lado dos samplers, teria então 17 ou 18 anos, quando os computadores escasseavam e a sincronização fazia-se em modo MIDI. "Era uma forma muito mais introspetiva e de tentativa/erro que era usada para se fazer música. Eu já tinha alguma experiência, porque tinha começado a trabalhar com essas tecnologias nos anos 80 e o facto de ser multi-instrumentista ajudava imenso em termos de composição e arranjos", conta à SÁBADO. Isto numa altura em que 98% da música era em formato de vinil, Alex Fx mostrava as novas sonoridades na discoteca Amnésia, na praia de Francelos em Vila Nova de Gaia (demolida em 2003): "Vinham pessoas de Inglaterra de propósito (público). Eu era tão inocente que julgava que eram turistas. Era tudo menos um wild boy. Nunca vi aquilo como trampolim do que quer que fosse. Estava a fazer o que realmente gostava e era pago miseravelmente. Mas isso era o extra."

Para lá, o Dj Alex Fx deslocava-se de comboio e regressava a casa de boleia ou táxi. "Como não tinha carro e não gostava de incomodar ninguém, apenas ia aos clubes que estavam mais próximos do Porto ou quando ia tocar (ao vivo) em algumas festas e me arranjavam boleia para poder levar os quilos e quilos de material."

Olhando em perspetiva, Alex Fx considera que foi uma "jornada tremenda", mas pecou pelo "espírito de subserviência que veio incutido de muitas gerações." Esta forma de ser e de estar reflectiu-se na música de dança, acrescenta: "O facto de sermos um povo que gosta de receber faz com que ainda hoje tenhamos um défice de exportar grandes nomes lá para fora e continuar a querer que venham cá os grandes nomes."

Se há momento de viragem para fora chama-se So Get Up (1994), protagonizado por Dj Vibe e Rui da Silva com voz de Ithaka Darin Pappas. "Foi o catalisador que permitiu à música eletrónica portuguesa ganhar reconhecimento internacional. O disco não só foi tocado nos EUA, como também na Europa", conta Dj Vibe. Apareceu em artigos internacionais sobre a música, como os publicados na Billboard Magazine e incluído em “charts DJ” de revistas — listas das músicas que os DJs tocavam na altura, equivalentes hoje às playlists do Spotify, por exemplo. Para ele, o futuro deste tipo de música continiua a ser promissor, ainda que noutros moldes: "Onde a cena eletrónica é credível e integrada na própria cultura, sendo reconhecida pelo governo e pela sociedade, e não marginalizada, como exemplo em França, na Alemanha, Inglaterra ou nos EUA." Depois, há os destinos de sempre, como Ibiza, destaca: "Uma instituição e onde continuam abrir clubbings."