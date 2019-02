Octávio Matos: Ator deixa "memória afável de personagens típicas", diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o trabalho do ator com colegas de profissão como Nicolau Breyner ou Camilo de Oliveira e a sua participação em séries cómicas como "Os batanetes" e "O prédio do Vasco".