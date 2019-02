No final deste mês vai começar a ser julgado, em Santo Tirso, pelas acusações de fraude fiscal qualificada. Luxos serão pagos com dinheiro deste esquema.

Carlos Inácio Pinto está em prisão preventiva, na Galiza, Espanha, desde que tentou matar a mulher com um maço de calceteiro, em maio de 2016, no quarto de um hotel em Vigo - crime pelo qual responderá em tribunal, em Pontevedra.



No final deste mês, porém, começará a ser julgado, em Santo Tirso, por fraude fiscal qualificada.



Foi acusado em fevereiro de 2015, mas o julgamento foi adiado diversas vezes, já que o Julgado de Violência Sobre a Mulher de Vigo não autorizava a extradição - decorria a instrução do processo do ataque violento à ex-modelo romena e não havia ainda acusação formal do Ministério Público espanhol.



Saiba mais em Correio da Manhã