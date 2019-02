"Desde a sua estreia profissional, aos 17 anos, dedicou a sua longa carreira à representação, tanto em teatro, como no cinema e na televisão, tendo-se tornado um dos rostos e vozes mais reconhecíveis junto do público português", recorda.



A ministra lembra ainda que o ator deu voz a diversas personagens nas versões portuguesas de filmes de animação e acrescenta que Octávio Matos "ficará para sempre associado a alguns dos mais significativos momentos da revista portuguesa", sobretudo nos teatros ABC e Maria Vitória, assim como às séries "de televisão onde deu vida a personagens tão acarinhadas pelos espetadores".



O corpo do ator, que morreu no domingo, em Lisboa, aos 79 anos, estará a partir das 17h30 de terça-feira na Basílica da Estrela. O funeral realiza-se às 16h00 de quarta-feira, para o cemitério do Alto de S. João, onde o corpo será cremado.



A ministra da Cultura lamentou esta segunda-feira a morte do ator Octávio Matos que amigos e colegas consideravam "um ator incansável e envolvido na profissão" a quem reconheciam "qualidades profissionais e pessoais".Numa nota em que envia condolências à família do ator, a ministra Graça Fonseca recorda que o ator nascido no Porto, em 1939, se estreou cedo no palco graças à influência decisiva do pai, Octávio de Matos, também ator e ilusionista.