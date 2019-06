O stress dos donos pode ser transmitido para os seus cães, determinou um estudo da Universidade de Linköping, na Suécia, publicado na revista Scientific Reports. A descoberta baseou-se na presença de cortisol – a hormona do stress – no organismo dos tutores e dos seus respetivos cães: quanto mais alto fosse o nível de stress dos donos, mais alto era nos animais, de acordo com o estudo.

"Cães e seus donos sincronizam seus níveis de stress a longo prazo", resume a bióloga Lina Roth, uma das autores da pesquisa, citada pela BBC. "A personalidade do dono afeta as concentrações de cortisol nos pelos dos cães. Já a personalidade própria de cada cão mostrou ter pouco efeito sobre o nível de stress", explica.

A personalidade dos cães acabou por não ser uma variável determinante para a "equação"."Não encontramos nenhum grande efeito da personalidade do cão no stress de longo prazo. A personalidade do dono, por outro lado, teve forte efeito. Isso nos leva a concluir que o cão espelha o stress de seu dono", afirma Roth.

O estudo analisou 58 cães, 25 da raça border collie e 33 pastores de shetland (escolhidos por aprenderem rápido e seguirem instruções de forma ágil) e os seus tutores. "Cortámos amostras de cabelo das proprietárias e dos pelos de seus cães em duas ocasiões diferentes. E analisamos a concentração de cortisol", explica Roth. "À medida que o pelo cresce, o cortisol da corrente sanguínea é gradualmente incorporado. Isso forma uma espécie de calendário retrospetivo dos níveis de cortisol. Por isso, a partir de amostras de cabelo, conseguimos analisar os níveis de stress ao longo de meses", conclui.

A investigação inclui ainda um longo questionário colocado aos donos sobre a personalidade – tanto deles, como dos cães.

Estudos anteriores demonstraram que os indivíduos da mesma espécie têm tendência a espalhar os estados emocionais uns dos outros (por exemplo, crianças que ficam com altos níveis de stress como os seus pais). Nesta investigação, os cientistas queriam descobrir se acontecia o mesmo com animais com os quais mantêm uma forte relação.

"Descobrimos que os níveis de cortisol a longo prazo no cão e em seu dono foram sincronizados, de modo que os proprietários com altos níveis de cortisol têm cães com altos níveis de cortisol, enquanto os proprietários com baixos níveis de cortisol têm cães com baixos níveis", comenta a bióloga e etóloga Ann-Sofie Sundman, que também participou no estudo.