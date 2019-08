Para o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, era expectável que, com o aumento de cães abandonados, houvesse um aumento de ataques. À SÁBADO, o bastonário explica que "cães abandonados e com dificuldade em encontrar alimento formam matilhas. É expectável que, em zonas mais despovoadas, onde não são os cães que convivem muito com pessoas, que os ataques aumentem."

Segundo os dados da GNR, no primeiro semestre deste ano já se registaram 287 casos. Comparando com os dados de 2018, 316, percebemos que os números estão muito próximos. Se olharmos para 2016 quando se registaram 253, percebemos o contraste com este ano que ainda nem terminou. O problema deve-se sobretudo ao facto de os centros de recolha oficiais de animais estarem lotados, como refere o Jornal de Notícias.



Jorge Cid explica que "nas cidades os cães convivem com as pessoas e há pessoas que lhes dão alimento, como têm contacto humano, podem ter uma atitude diferente. Nas zonas periféricas, onde não têm tanto contacto com pessoas, podem tornar-se mais violentos. Além disso, também tem a ver com os genes desse animal. Se antes de ser abandonado, já tinha desvios comportamentais ou se era manso."





O bastonário reforça que tem de haver um reforço nos meios de recolha de animais. "Não é aceitável que num país europeu que se quer desenvolvido que se admita que haja animais abandonados. Esse princípio tem de ser defendido." Jorge Cid enumera quatro motivos para que seja necessário recolhê-los. "O primeiro é que além do animal se poder tornar agressivo contra pessoas também pode atacar outros animais, como cães. E nos meios rurais, rebanhos, galinhas, etc..." Indica ainda que o segundo motivo são os acidentes que estes animais podem provocar, ao estarem abandonados, podem atravessar estradas e dessa forma causar desastres de automóveis.O terceiro motivo é o próprio bem-estar do animal. "Têm de ter uma maneira condigna de viver." O bastonário aponta como quarto motivo as questões de saúde pública. "Este animal abandonado não é rastreado, pode ter várias doenças como leptospirose [doença infeciosa]. A raiva, embora não haja casos em Portugal, mas houve um caso na vizinha Espanha, e é sempre um risco iminente. Até a própria mordedura desse animal é um risco", reforça à

Quanto a conselhos para quem se cruze com um animal destes na rua, reforça que se deve ter o mínimo possível de atitudes para provocá-lo. "O ideal é tentar desviar-se do local onde está o cão. Não passar perto desses animais, dessa matilha que está a defender o seu território."