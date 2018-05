Todos associamos os cabelos brancos à velhice, ao desgaste e ao stress mas talvez não sejam essas as únicas explicações. Um estudo publicado no jornal científico PLOS Biology esta quinta-feira descobriu um novo mecanismo que relaciona o aparecimento de cabelos brancos não só ao stress mas também a um sistema imunitário frágil e ao ataque de infecções virais.

A pigmentação do cabelo ao longo da vida depende de células estaminais que estão localizadas nos folículos capilares, chamadas de melanócitos. Enquanto o cabelo velho vai caindo e o cabelo novo vai crescendo, os melanócitos produzem melanina, o pigmento que restabelecendo a cor do cabelo. A morte dessas células dá origem a que o cabelo cresça sem pigmento, ou seja, sem cor.

Investigadores da Universidade de Alabama, nos Estados Unidos, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde americano encontraram um elo de ligação inesperado entre o o branqueamento dos cabelos, a actividade imunitária e um gene que regula os melanócitos. Este factor de transcrição, chamado de MITF, garante o desenvolvimento embrionário e viabilidade de melanócitos.

"A nossa nova descoberta sugere que os genes que controlam os pigmentos no cabelo e na pele têm essa mesma função no sistema imunitário" afirmou o co-autor da investigação, William Pavan ao site Science Daily. "Além de ajudar a perceber melhor o branqueamento do cabelo, este estudo faz a conexão entre doenças de pigmentação e infecções virais com a fragilidade do nosso sistema imunitário."

Quando o corpo está sob o ataque de um vírus ou de uma bactéria, o sistema imunitário entra em acção. Todas as células estaminais têm a habilidade de combater infecções patogénicas através da produção de moléculas sinalizadoras chamadas interferões. O branqueamento da pele e do cabelo acontece quando o MITF controla e inactiva as respostas dos interferões, não deixando que as células estaminais dos melanócitos sejam activadas. Isto provoca doenças da pele como o vitiligo, que afecta cerca de 1% da população mundial.

A líder da investigação, Melissa Harris, explicou em comunicado que o interesse no cabelo surgiu pela "facilidade de leitura da disfunção de células estaminais." A professora na Universidade de Alabama revelou ainda que o próximo objectivo passará pelo estudo do branqueamento do cabelo em pessoas ainda jovens.