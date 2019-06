Ao mesmo portal, um elemento policial, Juan José Martiní, explicou que Sheila está junto à prisão desde o dia em que o homem foi preso. "Seguiu o carro de patrulha e nunca mais se foi embora", refere.



A cadela, com cerca de cinco anos, "ganhou o amor de todos rapidamente e hoje já faz parte da família".



"Quando a equipa sai para andar pelas ruas, ela acompanha-a", disse Juan José Martiní.



Naquela prisão, Sheila também já tem luz verde para entrar e sair do edifício quando quiser e consegue ter contacto com o dono.



O polícia contou ainda ao meio de comunicação que acredita que quando o dono for libertado, o animal poderá ir embora com este.



"Se isso acontecer, nós vamos sentir falta dela", relata a autoridade.

