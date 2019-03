O mistério da ponte que faz os cães tentarem suicidar-se

Mas o mistério está por resolver: porque saltam os cães quando se aproximam da ponte de Overtoun. De acordo com os cientistas locais, mais de 300 cães já se atiraram da ponte com alguns meios de comunicação a dizer que são mesmo mais de 600, de acordo com o jornal norte-americano The New York Times. Pelo menos 50 desses animais morreram.



Há quem avance com a hipótese que os cães saltam devido ao terreno e ao cheiro de mamíferos que pode aliciar os cães a correrem e saltarem de cima da ponte. Mas, como é normal nestes casos, há também quem avance com uma teoria paranormal para os casos.



Há quem diga que são fantasmas que aliciam os cães a saltar e quem jure que é do cheiro de pequenos animais que correm por baixo da ponte e que estimulam os animais.



Quanto à explicação do sobrenatural, há quem relacione esta ponte com os "thin places" da mitologia pagã celta: locais onde o céu e a terra se tocam e propensos a acontecimentos da ordem paranormal. Um dos principais mitos é o da Dama Branca de Overtoun que viveu em dor durante mais de 30 anos, depois de o marido ter morrido em 1908, explicou Marion Murray, uma residente local, ao The New York Times.



Mas a verdade é que, até ao momento, não há qualquer explicação para a atitude de dezenas de cães que decidem saltar de cima desta ponte do fim do século XIX.

Lottie Mackinnon decidiu um dia levar a sua cadela Bonnie a passear na ponte Overtoun em Dumbarton, na Escócia. De acordo com a dona do animal, ao chegar perto da ponte, "algo se apoderou da Bonnie". No final, a cadela acabou por saltar da ponte (mas sobreviveu). O problema é que este não é o único caso de um cão que, aparentemente, se tenta suicidar naquela ponte.De acordo com os escoceses locais dezenas de cães já se atiraram da ponte Overtoun desde a década de 50, muitos deles morreram ao embater nas rochas, em vez de caírem na água. A ponte ganhou inclusivamente o epíteto de "ponte de suicídio de cães".