Como parte da Semana para a Prevenção de Saúde Mental, que se realiza entre 14 e 20 de Maio, a organização britânica Fundação de Saúde Mental (MHF) desenvolveu um inquérito sobre o stress no local de trabalho e os resultados são reveladores.

De acordo com os dados publicados, os millenials – pessoas entre os 18 e os 38 anos – sentem maior pressão no trabalho do que colegas baby boomers – entre os 53 e os 71 anos. E mais: acima de um quarto dos inquiridos (28%) revelaram que trabalhar sob stress era visto como normal no seu trabalho, comparado com os 12% de trabalhadores mais velhos com a mesma opinião.

Ao mesmo tempo, cerca de um terço da geração millenials (34%) referiu no inquérito que o stress os tornava menos produtivos em relação aos 19% dos seus companheiros de trabalho com maior idade. Ao todo, apenas 14% das pessoas inquiridas revelaram sentir-se confortáveis em falar com o seu chefe sobre os seus níveis de stress.

"O impacto que o trabalho tem na saúde mental pode seguir-nos para casa. Um trabalho bom, onde sinta segurança e apoio, aumenta a resistência do nosso cérebro. Mas condições de trabalho decadentes podem ser um factor determinante para fragilizar a nossa saúde", afirmou ao Times o porta-voz da MHF, Richard Grange.

Grange explicou também a relação deste impacto do stress com os resultados da faixa etária jovem: "Os millenials têm maior propensão por terem contratos inseguros, salários piores e maior carga laboral. A pressão que enfrentam no dia-a-dia do mercado de trabalho é diferente da que passavam gerações anteriores".

Este inquérito surge depois de ter sido revelado que quase um terço dos trabalhadores britânicos experienciou pensamentos suicidas como resultado de stress. O objectivo deste trabalho é incentivar uma mudança social e novas legislações para que trabalhadores possam combater os riscos de stress e saúde mental como uma ameaça física real.