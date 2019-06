"Se a vida te dá limões, faz limonada. A sério? É estilo de motivação que queremos para as nossas vidas? Há quem veja nesta frase um apelo à superação dos obstáculos que a vida nos coloca. Bom, mas também há quem veja a figura de Nossa Senhora numa torrada, não vamos por aí, há gente com uma imaginação prodigiosa. A mim parece-me que, perante uma oferta de limões, fazer limonada é muito pouco criativo e estimulante. É o equivalente a dizer: 'Se a vida te dá uma caneta e um bloco, faz um jogo do galo. Não queiras escrever um romance, fazer uma ilustração ou tomar nota da próxima chave premiada do Euromilhões. Limita-te a fazer a coisa mais básica e óbvia.' Porque não ver um bocadinho mais longe, ousar um pouco mais? Se a vida nos dá limões, que tal fazermos uma tarte merengada? Ou um risotto? Ou isto é como aquelas provas do Masterchef em que só podemos utilizar os ingredientes fornecidos pela produção? Assim sendo, a limonada é uma ideia ainda pior do que eu pensava. Já não se trata apenas de ser pouco inventivo. É que limonada sem açúcar é coisa para o deixar com péssima cara, E depois isso não vai lá com frases motivadoras que o façam sentir lindo. Vai precisar mesmo de um lifting. Conclusão: se a vida lhe der limões, diga 'não obrigado', e pergunto se não tem antes laranja do Algarve, que é docinha."





Este é um dos conselhos que Joana Marques escreveu no seu novo livro Vai Tudo Correr Mal, da editora Manuscrito, que chegou agora às livrarias. A humorista explica à SÁBADO que decidiu escrever este livro para contrariar a tendência. "Enquanto frequentadora de livrarias reparei que a secção de livros de auto-ajuda é cada vez maior, e temo até que ocupe o espaço de todos os outros géneros. Então resolvi escrever um livro só para contrariar a tendência."Com 247 passos para lhe dar cabo da vida - ou pelo menos para se rir dela - tem pérolas como: "Mude de estilo de vida. Ponto prévio: 'estilo de vida' é a designação utilizada pelos falhados" ou ainda "mentalize-se de que nunca será bem-sucedido numa dieta." Entrevistámos a autora - guionista, apresentadora e radialista - que nos dá conselhos de como lidar com filas e até birras.Pensei nas pessoas que compram livros de auto-ajuda que depois se revelam inúteis. Este pelo menos avisa logo à partida ao que vai, não promete mudar vidas, mostra logo a sua inutilidade. É uma obra menos ambiciosa, já que o objectivo é só fazer rir e não dar um propósito novo à vida de quem lê... Há até um capítulo em que resumo os principais best sellers da auto-ajuda, na esperança de que as pessoas parem de gastar dinheiro nisso.Porque com as expectativas baixas estamos constantemente a ser surpreendidos, e a ficar maravilhados com o que acontece. Quem é optimista dificilmente se contenta com o que tem.

Se tivesse de criar um movimento, tipo religião "vai correr tudo mal", como seria?

Seria uma organização muito desorganizada. Não tenho paciência para seitas, e para mentores iluminados. Ia ser um movimento em que cada um faz o que quer, sem regras. Porque aquele clássico dos livros de auto-ajuda dos "10 passos para atingir não sei quê" desanimam-me logo à partida. É muito passo, e eu não gosto de obedecer a ordens...



Imagina-se uma espécie de Osho de anti-ajuda?

Desde que vi o documentário sobre o Osho, disponível na Netflix, percebi que ser Osho pode ser mais vantajoso do que parece à primeira vista. Visto de fora parecia apenas um velhinho simpático com um barrete engraçado (dito assim, parece o retrato robot do Pai Natal), vai-se a ver e é o equivalente ao líder da máfia siciliana. Mas em termos de bens materiais, sim senhora, é uma vida confortável. Como nunca gostei de conduzir grandes carros, só carros pequenos, não estou interessada.



Como é que estes 247 passos vão dar cabo da nossa vida?

Na verdade os 247 passos prometidos na capa não existem. Entrei na onda da auto-ajuda e resolvi aldrabar um bocadinho também, para vender a minha banha da cobra. Há vários passos sugeridos dentro do livro, mas passam quase todos por estar quieto, desistir, não fazer nada. Esqueçam a proactividade, que isso não leva a lado nenhum!





Livro de Joana Marques





Relacionado Quatro dias ao telefone com Joana Marques A "Farsa" de Manuel Cardoso e as desilusões da vida adulta Ele imita Ricardo Araújo Pereira... (vídeo) Guterres e Ricardo Araújo Pereira assinalam Dia da Língua Portuguesa na ONU Gato Fedorento vai fazer a publicidade dos rebuçados Dr. Bayard O regresso dos Gato Fedorento

Estamos num supermercado e o filho embirra porque quer comprar um brinquedo e já explicámos 350 vezes que não vai dar, mas ele insiste. Atira-se para o chão e começa a espernear. O que fazer?

Fingir que não o conhecemos. Mas temos de levar isto até ao fim. Mesmo quando estiverem a anunciar nos altifalantes do hipermercado que uma criança procura a sua mãe, ignoramos. Para ele perceber desde cedo o que custa a vida... O pior que pode acontecer é ele pegar nesse episódio, anos mais tarde, para escrever um livro de auto ajuda, do género "como superei o abandono da minha mãe no Lidl".



Estamos numa fila das compras, e aparece uma senhora que só leva uma coisinha, devemos deixar passar ou não? O que fazemos?

Aqui a minha regra é firme. Se a pessoa não pedir para passar à frente, até ofereço essa possibilidade, claro, sem problema, faça favor, com certeza, por quem sois. Se a pessoa exige de alguma forma esse "direito", está tudo estragado. Não abdico da minha posição na fila.



Um coleguinha da escola já deu várias dentadas e bateu no nosso filho. O que fazer?

Bullying ao coleguinha. Pagar na mesma moeda é um método que tem vindo a ser, erradamente, erradicado. Mas a mim preocupam-me mais os pais dos coleguinhas do que as crianças propriamente ditas, porque essas ainda têm algumas chances de evoluir! Aliás dedico parte de um capítulo a elencar várias formas de garantir que não trava amizade com os outros encarregados de educação.



Um colega do trabalho que gostava de fazer piadas, meio em flirt, que não têm graça nenhuma. O que fazemos?

Passamos-lhe o contacto de outra colega bem chata, porque pode dar-se o caso de estarem ali duas almas gémeas. Não digo isto porque goste de fazer de cupido, mas sobretudo porque acho que dois chatos juntos, chateiam menos quem os rodeia.



O aquecimento está a dar cabo do planeta e temos um colega que nos está sempre a chatear com a reciclagem de embalagens e de papéis. O que fazer?

Se o colega acredita de facto que vai mudar o mundo o melhor é deixá-lo reciclar as nossas coisas à vontade. E fazer compostagem com o nosso lixo. E levar-nos a casa no carro dele, para não termos dois carros a poluir. E lavar a nossa roupa, com os seus produtos especiais, sem detergente... Acho que quando há gente com energia para fazer do mundo um lugar melhor não devemos impedi-los, devemos pô-los ao nosso serviço, tentando apenas que não nos deitem fora todos os tupperwares só porque são de plástico.







Acordámos mal dispostos e com uma neura enorme, sem vontade de trabalhar, o que fazemos?

Lemos este livro... "Vai correr tudo mal". À partida continuaremos sem vontade de trabalhar, porque também não há milagres, mas a neura talvez fique ligeiramente atenuada, já que o livro é uma espécie de almanaque das coisas ridículas que existem à nossa volta. E, pelo menos a mim, passa-me rapidamente a neurose quando me lembro que há figuras patéticas das quais podemos rir. Nem que sejamos nós mesmos.