Manuel Cardoso é guionista no novo programa de Ricardo Araújo Pereira (RAP), Gente que não Sabe Estar, tem uma rubrica na Antena 3, e prepara-se agora para arrancar com o segundo espetáculo de stand-up a solo. Vai subir ao palco do Tivoli, em Lisboa, este sábado, 23 de fevereiro, antes de se aventurar por Aveiro, Coimbra e Porto.

Farsa, que marca o regresso do humorista aos palcos, é "sobretudo sobre a desilusão com as expectativas da vida adulta", explicou à SÁBADO. "É sobre a necessidade de performance constante a que somos forçados, sobre a pressão das redes sociais e das aparências".

A "autoconsciência do chato"

Com este novo espetáculo, Manuel Cardoso quer ainda mostrar a fragilidade de quem está à frente da plateia. "Não é por estar lá em cima, por ter as luzes em cima, que se tem algum tipo de segurança ou de superioridade", admite. E garante que também fica nervoso. Em cima do palco sente-se "um bocadinho aquela questão do ‘síndrome do impostor’, de que se está a enganar toda a gente e que nem validade se tem para estar ali".

Em palco, por vezes, chega a ter dúvidas de que as pessoas o queiram ouvir. "Surge aquela autoconsciência do chato, de pensar ‘mas porque é que o que eu estou a dizer é importante para alguém?’". Mas tenta não mostrar esse nervosismo e um dos truques que utiliza é falar sobre o assunto. "Tenho a necessidade de falar sobre isso em palco, de quebrar logo o gelo", explica.

Mas depois do primeiro espetáculo a solo, 1994, que fez em 2016, Manuel Cardoso acredita estar mais maduro. "O solo é quase como o exame do nono ano do humorista. Mas o primeiro espetáculo correu bem. Se não tivesse ficado satisfeito acho que não me metia num segundo", confessa.

Dos Bumerangue à carreira a solo

Na companhia de Pedro Teixeira da Mota, Guilherme Geirinhas e Carlos Coutinho Vilhena, Manuel Cardoso fez parte dos Bumerangue – projeto de sketches humorísticos que começou numa rede social (Vine), passou para a SIC Radical e chegou aos palcos.

"É muito mais divertido trabalhar com mais gente do que estar no camarim a sofrer sozinho", conta. "Rimo-nos mais, é mais fácil aliviar a tensão".

Apesar disso, explica, "o stand-up nunca deixa de ser uma atividade solitária, porque mesmo em espetáculos em conjunto era sempre cada um por si em palco".

O stand-up, explica, "é o processo de escrever, ter ideias, experimentar, analisar se faz sentido na nossa voz". E "isso é bastante desgastante, porque é muito solitário". Mas é o trabalho que considera mais recompensador. "No fundo é o que mais dá prazer e o que mais desgasta", revela.

Sobre voltar a trabalhar com os três humoristas, Manuel Cardoso não exclui a possibilidade mas garante que não é o que têm em mente "por agora". "Na altura foi bom trabalhar em conjunto mas sempre tivemos a noção de que não queríamos estar a trabalhar juntos para sempre", admite. "Desde cedo foi notório que cada um queria ter a sua cena. Não tanto por uma questão de individualismo mas mais uma questão de linguagem". Por esse motivo, "fazia sentido cada um começar a sua carreira a solo".

"Mas num futuro até é possível porque, lá está, uma pessoa fica com saudades de trabalhar em grupo", confessa.

Trabalhar com o RAP é fazer as "pazes com a infância"

Em Gente que não Sabe Estar, que estreou a 20 de janeiro na TVI, Ricardo Araújo Pereira juntou sete personalidades do humor nacional – Manuel Cardoso, Cátia Domingues, Guilherme Fonseca, Cláudio Almeida, Joana Marques, Miguel Góis e José Diogo Quintela – para trabalhar consigo. Mas Manuel Cardoso não atendeu logo o telefone.

"O Ricardo ligou-me. Mas como eu não tinha o número dele não atendi por achar que fosse alguém desconhecido", conta à SÁBADO. "Depois mandou-me uma mensagem a dizer quem era e a convidar-me para fazer parte de uma espécie de noticiário satírico".

"Obviamente pedi aquele tempo para pensar, que foram cinco minutos, e disse que sim, que aceitava", brinca.

Trabalhar com o RAP são "umas pazes com a infância", diz. "Cresci com os Gato Fedorento, isto para mim é quase fazer umas pazes com a infância. Tinha dez, 11 anos, quando via os sketches e agora trabalho com três membros dos Gato: é difícil pedir mais", admite.

"Fico sempre surpreendido com a capacidade de safar alguma coisa que não esteja a sair tão bem que o Ricardo tem. É uma certa segurança de que as coisas vão dar certo", conta. Acredita que RAP sinta inseguranças, mas garante que "não transmite à equipa nenhum tipo de ansiedade".

No início, teve receio que o grupo não resultasse. "Era uma grande incógnita para nós trabalhar com uma equipa que já está junta há 20 anos - o Miguel, o Ricardo e o Zé Diogo - e de repente aparecem cinco aliens na equipa", conta. "Podia correr muito mal. Era bem possível que não resultasse mas na verdade está a correr muito bem".