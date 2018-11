A história marca de rebuçados Dr. Bayard é um dos clientes da Nome Inglês com Style, a agência de publicidade de Ricardo Araújo Pereira e Miguel Góis. O projecto de dois dos quatro elementos dos Gato Fedorento foi lançado no início do ano , sendo que a equipa se completa com estratega Tiago Gama Rocha e o gestor de projectos Gustavo Magalhães.

"Parece-nos que o humor tem mais potencialidades na publicidade do que aquilo que está a ser feito em Portugal", explicou Miguel Góis, em declarações ao Público. "O grande objectivo, acrescentou, "é servir os clientes". "Ter boas ideias, que ajudem os clientes. Há um bombardeamento de mensagens publicitárias e daí resulta que é cada vez mais difícil prender a atenção do consumidor. Acreditamos que a maneira de superar esta dificuldade é ter anúncios mais criativos", defendeu, recordando a diferença entre o trabalho no grupo humorístico e as funções como directores criativos.

"Nesse nosso primeiro contacto com o mundo da publicidade lembro-me de falarmos entre nós sobre quão estranho era o facto dos criativos de publicidade terem tanto tempo para apresentar uma única ideia, porque nós escrevíamos para jornais, rádio e televisão (numa primeira fase, ainda para outros actores), ao mesmo tempo que escrevíamos o nosso próprio programa. Por isso, na altura aquilo pareceu-nos o trabalho criativo mais relaxado de sempre", atirou.