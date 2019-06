A carreira do ator Keanu Reeves está num dos seus momentos altos, fazendo parte do quarto filme de Toy Story e sendo protagonista de mais um filme da saga John Wick. No entanto, o ator canadiano de origem libanesa tem chamado a atenção das redes sociais devido a um aspeto particular da sua vida: nunca toca nos fãs que lhe pedem fotografias, especialmente quando se tratam de mulheres.



A curiosidade começou a ser destacada por vários internautas que repararam que o ator de 54 anos evita sempre tocar nas suas seguidoras. Quando estas lhe pedem uma fotografia, Keanu faz o gesto de as abraçar pela cintura ou pelo ombro, mas sempre sem contacto. "Prefere não arriscar", comenta um utilizador do Twitter, em referência aos recentes escândalos sexuais em Hollywood.



Em 2017, centenas de atrizes e trabalhadoras de Hollywood acusaram grandes produtores a atores de as terem assediado, ou agredido sexualmente. As acusações levaram à queda de um dos maios produtores do cinema norte-americano: Harvey Weinstein. Também o ator Kevin Spacey foi acusado de comportamentos desapropriados com atores mais jovens.



As denúncias de grandes nomes de Hollywood, a partir de um texto publicado na revista New Yorker, e outro no jornal The New York Times, levou à ebulição do movimento #MeToo, que pedia que as mulheres viessem a público com as suas histórias de assédio. Foi esta onda de denúncias que, segundo os utilizadores do Twitter, levou a que Keanu tenha começado a ter mais cuidado quando tira fotografias com os fãs.





Lol Keanu ain’t taking no chances. pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) 9 de junho de 2019





Esta não é, no entanto, a primeira vez que Keanu Reeves tem o seu palco nas redes sociais. Depois de uma fotografia sua sentado sozinho num banco se tornado num meme conhecido como Sad Keanu (ou Keanu triste), uma cena que protagonizou no filme "Always Be My Maybe" inspirou uma página chamada "Keanu Reeves walking to music" (ou Keanu Reeves caminha ao som de música) a fazer vídeos no qual o ator caminha sobre qualquer música que esteja de fundo.