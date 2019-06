A fantasia jovem também se faz em árabe

Por esta altura já não é novidade que o sucesso internacional de séries como a espanhola La Casa de Papel, a alemã Dark, a brasileira 3% ou a sueca Areia Movediça é prova de que, para o público da televisão em streaming, a língua vai-se tornando uma barreira cada vez menor. Tanto que, em 2019, a Netflix prepara-se para dar um passo ainda maior nessa direção, com a estreia da sua primeira série original falada em árabe e passada no Médio Oriente: Jinn, cruzamento entre drama adolescente e fantasia, estreia quarta-feira, 12.Realizada pelo libanês Mir-Jean Bou Chaaya e escrito pelo jordano Bassel Ghandour, a série equilibra elementos sobrenaturais como feitiços, maldições e possessões demoníacas com uma exploração do contexto sociocultural da Jordânia, em cuja capital, Amã, decorre a maior parte da trama desta primeira temporada.Revolvendo em torno de uma turma de liceu, a trama parte de uma visita de estudo à cidade-monumento de Petra onde uma disputa entre alunos desperta criaturas fantásticas que se afeiçoam a humanos conhecidos como Jinn, alguns (Keras, ligado à protagonista, Mira) com melhores intenções que outros (a traiçoeira Vera, que elege o frágil Yassin). Paralelamente, a série explora as relações de domínio e subjugação que afligem a sociedade árabe atual, incluindo relações amorosas tóxicas, bullying escolar e obstáculos à emancipação feminina.Com efeitos especiais dignos de nota, um promissor jovem elenco e trama progressivamente envolvente, Jinn pode representar um marco para a plataforma de streaming, a primeira investida num espaço onde há ainda muito que explorar. E mesmo que não venha a ser bem-sucedida, a primeira série árabe da Netflix já tem descendência: a também jordana AlRawabi School For Girls, que deve sair ainda este ano, e a egípcia Paranormal, anunciada em maio e ainda sem data de lançamento.